Tại sao cần phải cười sảng khoái 5 lần một tuần?

Bất kể bạn cười thật hay gượng, hành động này đều bảo vệ tim mạch, giảm đau, khiến cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn.

Trong một công viên ở Los Angeles (Mỹ), nữ diễn viên hài Melanin Bee uốn cong lưng như một chú mèo, miệng phát ra những tiếng cười gượng gạo: "Oh, hoo hoo, ha ha". Lát sau, chuỗi âm thanh giả tạo đó chuyển hóa thành những tràng cười sảng khoái tự nhiên.

Bee đang thực hành bài tập do cô sáng tạo có tên Laughasté - một biến thể của "Yoga cười", bộ môn xuất hiện tại Ấn Độ từ thập niên 90.

"Ban đầu bạn sẽ rất ngượng ngùng, nhưng cứ giả vờ cho đến khi làm được thật", Bee chia sẻ. "Hãy cho phép bản thân được ngớ ngẩn, sự ngớ ngẩn đó sẽ dẫn lối cho những tràng cười 'thả ga'".

Tiến sĩ Michael Miller, bác sĩ tim mạch kiêm giáo sư y khoa tại Đại học Pennsylvania, cho biết tiếng cười không chỉ giảm căng thẳng, còn mang lại lợi ích to lớn cho hệ miễn dịch và tim mạch.

"Giống như khuyến nghị tập thể dục 3-5 ngày mỗi tuần, chúng tôi khuyên mọi người hãy cười sảng khoái ít nhất 2-5 lần mỗi tuần", Miller nói.

Ngành nghiên cứu về tác dụng y học của tiếng cười đã bắt đầu từ những năm 1960. Nhà tâm lý học William F. Fry (Đại học Stanford), một trong những người đặt nền móng cho lĩnh vực này, từng tự lấy máu mình khi xem phim hài để xét nghiệm. Ông phát hiện tiếng cười làm tăng số lượng các tế bào miễn dịch trong máu.

Tiến sĩ Miller bắt đầu nghiên cứu sâu hơn từ những năm 1990. Ông giải thích cơ chế: Khi cười, não giải phóng endorphin (thuốc giảm đau tự nhiên) và kích thích sản sinh các hóa chất có lợi trong mạch máu. Ví dụ, oxit nitric giúp giãn mạch máu, từ đó hạ huyết áp, giảm viêm và cholesterol.

"Khi có một trận cười sảng khoái, bạn sẽ thấy thư giãn và nhẹ nhõm hệt như vừa uống thuốc giảm đau vậy", ông so sánh. Tại Cơ quan Cựu chiến binh Philadelphia, ông Miller còn đang triển khai một chương trình trị liệu bằng tiếng cười cho bệnh nhân.

Các thành viên của câu lạc bộ cười tham gia cuộc thi cười dành cho người cao tuổi để kỷ niệm Ngày Cười Thế giới tại Mumbai, Ấn Độ năm 2007. Ảnh: AP

'Cười giả' tốt không kém cười thật

Năm 1995, bác sĩ Madan Kataria (Mumbai, Ấn Độ) sáng lập câu lạc bộ cười đầu tiên tại một công viên để xả stress. Khi nhóm hết chuyện tiếu lâm để kể, ông chuyển sang các bài tập kích hoạt cơ hoành, kết hợp hít thở yoga và các động tác ngớ ngẩn. "Ban đầu chỉ là giả vờ, nhưng vài giây sau mọi người đều cười ngặt nghẽo", ông kể.

Jenny Rosendhal, nhà nghiên cứu tâm lý học y khoa tại Đại học Jena (Đức), cho biết "cười gượng ép" vẫn có thể mang lại lợi ích ngang ngửa, hoặc hơn cả cười tự nhiên.

Phân tích tổng hợp từ 45 nghiên cứu cho thấy các liệu pháp gây cười giúp giảm đường huyết, giảm hormone căng thẳng cortisol và các cơn đau mãn tính. Nó cũng cải thiện khả năng vận động và tâm trạng, đặc biệt ở người cao tuổi.

Theo bà Rosendhal, yoga cười đặc biệt hiệu quả với bệnh nhân ung thư hoặc người trầm cảm - những người khó tìm thấy lý do để vui vẻ. Với tiếng cười mô phỏng, cơ chế sinh lý diễn ra tương tự cười thật: tăng cường hít thở và vận động cơ bắp. .

Bác sĩ Kataria cho rằng bí quyết là học cách cười không cần lý do. Dưới đây là một số bài tập đơn giản. Đầu tiên tìm một người bạn, nhìn vào mắt nhau và lặp lại âm thanh "ha" liên tục trong một phút.

Tiếp theo, đặt tay lên ngực, hít sâu nín thở 3 giây, sau đó bật cười khi thở ra đồng thời đưa tay về phía trước.

Thứ ba, bạn có thể cầm tờ hóa đơn thanh toán - thứ vốn gây stress - và bật cười sảng khoái một cách cường điệu, như thể đó là chuyện hài hước nhất trần đời.

"Thực ra đây không phải là ép buộc bản thân. Đó là cách kích hoạt cơ cười, rũ bỏ sự ngại ngùng để đạt đến trạng thái cười hồn nhiên vô điều kiện như một đứa trẻ", ông Kataria nói.

Bảo Nhiên (Theo AP)