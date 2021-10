Tại sao 25 tuổi vẫn ế?

Nếu anh nào cao siêu giải được bài toán này thì "giải quyết" luôn giúp em nhé.

Nhìn bạn bè xung quanh yêu đương, tấp nập, rồi có gia đình hạnh phúc nên hôm nay em nghiêm túc ngồi lại tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Tại sao 25 tuổi vẫn chưa có mối tình nào vắt vai?". Mong mọi người giải đáp câu hỏi này giúp em. Nếu anh nào cao siêu giải được bài toán này thì "giải quyết" luôn giúp em nhé. Em hứa sẽ cảm ơn và hậu tạ. Dưới đây là một số câu trả lời mà em nghĩ tới:

1. Do xấu? No, no. Tuy không xinh như hotgirl nhưng em được cái ưa nhìn, duyên dáng, đáng yêu (có má lúm nha). Chiều cao xấp xỉ 1,6 m, thân hình cân đối do tập thể thao đều đặn.

2. Do tính cách không tốt? Đâu có đâu nhỉ. Em có thể không biết nhiều thứ nhưng mà biết điều là cái em biết đầu tiên. Rồi cũng hiền lành, nữ tính nữa nha, nữ công gia chánh đầy đủ. Chín mươi phần trăm mọi người nhận xét em là người phụ nữ của gia đình sau lần gặp đầu tiên. Đây có thể là một điểm trừ đối với những anh thích con gái cá tính mạnh. Bonus thêm đoạn vui tính, hay cười.

3. Do công việc bận rộn quá? Em làm sales marketing cho một công ty Nhật, công việc khá thú vị, cũng không bận lắm. Em dành khá nhiều thời gian học tập để cải thiện bản thân với phương châm cần cù bù thông minh và tinh thần cầu tiến để đạt được mục tiêu "Gió tầng nào gặp mây tầng đó".

4. Do tiêu chuẩn cao quá? Cũng có thể ạ. Vì em mong muốn người đàn ông của mình sẽ cao hơn em của hiện tại một cái đầu (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Nếu như vậy là cao quá, em sẽ cố gắng đến bao giờ phù hợp thì thôi chứ chắc là khó để hạ tiểu chuẩn xuống được.

Tiêu chí cụ thể bao gồm: Ngoại hình cao ráo, sạch sẽ, sáng sủa hoặc không thì phải có duyên. Anh là người tốt, quan tâm đến gia đình, yêu vợ thương con, hiếu thảo với bố mẹ hai bên, có học thức, trình độ. Kinh tế vững vàng và làm trụ cột trong gia đình. Kinh tế với em không phải là điều kiện để bắt đầu một tình yêu, nhưng em không muốn nó là lý do xen ngang vào hạnh phúc của mình (hy vọng anh hiểu ý câu này).

Với em, muốn giải được một bài toán, mình phải tìm hiểu và phân tích rõ nguyên nhân. Vậy nên nếu anh hoặc chị nào có góp ý, cho em xin nha. Hoặc nếu có anh nào cần thêm dữ liệu để giải toán, hãy cứ liên hệ với em.

Em xin cảm ơn.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc