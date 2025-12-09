Tài sản vô thừa nhận ở Nhật tăng kỷ lục

Số người già neo đơn qua đời ở Nhật tăng, để lại khối tài sản vô thừa nhận lớn chưa từng có, khi họ không có người thân thừa kế.

Japan Times ngày 8/12 dẫn dữ liệu từ Tòa án Tối cao Nhật Bản cho biết khoảng 129 tỷ yen (833 triệu USD) tài sản vô thừa nhận đã được chuyển về kho bạc trong năm 2024. Đây là con số cao chưa từng thấy, cao gấp 4 lần mức 33,6 tỷ yen năm 2013, thời điểm Nhật bắt đầu thống kê.

Số tài sản này là của những người già neo đơn qua đời mà không có thân nhân thừa kế, cũng như không để lại di chúc. Khi đó, tài sản của họ sẽ trở thành "tài sản thừa kế pháp nhân", được xử lý theo quy trình của Tòa án Gia đình và cuối cùng được nộp vào ngân khố.

Theo giới quan sát, khối tài sản vô thừa nhận cao kỷ lục ở Nhật Bản phản ánh hai vấn đề song song là suy giảm dân số và tình trạng cô độc của người cao tuổi.

Dân số Nhật Bản đã liên tục giảm kể từ năm 2009. Viện Nghiên cứu Nhật Bản (JRI) cho biết ngày càng nhiều người cao tuổi qua đời trong tình cảnh đơn độc, không vợ chồng, con cái, cũng không có họ hàng thân thích.

Số tài sản vô thừa nhận được nộp về kho bạc đã tăng vọt trong những năm gần đây. "Số ca tử vong gia tăng mỗi năm có thể là một nguyên nhân", Koji Nambu, luật sư đối tác tại hãng luật Miyake & Partners, cho biết.

Người cao tuổi Nhật Bản dự lễ hội ở Fukuoka, năm 2023. Ảnh: AFP

Dữ liệu chính phủ cho thấy số người qua đời ở Nhật duy trì đà tăng từ năm 2022 và lên mức 1,6 triệu trường hợp vào năm ngoái. Tình trạng người già ít khi lập di chúc cũng có thể góp phần gây ra tình trạng tài sản vô thừa nhận tăng, ông Nambu giải thích thêm.

Các quy định phức tạp về thừa kế cũng được coi là nguyên nhân khiến tài sản vô thừa nhận tăng. Nhà bỏ hoang, còn gọi là akiya, là dấu hiệu dễ thấy nhất, theo giới quan sát. Nhật có khoảng 9 triệu căn akiya bỏ hoang do chủ sở hữu qua đời, không có người thừa kế, thân nhân cũng không muốn nhận vì phải gánh chi phí bảo trì cao.

Makiko Okamoto, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại JRI, cho rằng tình trạng trên cho thấy sự lỏng lẻo trong các mối quan hệ gia đình ở Nhật. "Nhiều người chỉ đủ sức lo cho người thân gần nhất. Nên với những người lớn tuổi không có gia đình, điều quan trọng là phải gửi gắm di nguyện của mình cho ai đó từ trước", bà Okamoto nói.

Đức Trung (Theo Japan Times, Mainichi)