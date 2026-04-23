Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt Jack Ma

Với tài sản gần 35 tỷ USD, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng hiện là người giàu thứ 65 thế giới, vượt tỷ phú Jack Ma hay vợ cũ người sáng lập Amazon Jeff Bezos.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, đến trưa ngày 23/4, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup là 34,9 tỷ USD, tăng 2,9 tỷ USD so với phiên trước đó. Số tài sản này cao hơn nhiều tỷ phú nổi tiếng khác, như đồng sáng lập PayPal Peter Thiel, tỷ phú Alibaba Jack Ma hay Mackenzie Scott - vợ cũ nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos.

Ông Vượng hiện là người giàu thứ 65 thế giới. Đầu tháng này, với 24,5 tỷ USD, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn vượt Prajogo Pangestu (Indonesia) để trở thành người giàu nhất Đông Nam Á.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup trả lời cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, ngày 22/4. Ảnh: VIC

Forbes thống kê tài sản của cá nhân dựa vào số lượng và giá cổ phiếu người này nắm giữ tại một thời điểm nhất định. Ngoài ra, họ cũng đánh giá nhiều tài sản khác của các tỷ phú khi xếp hạng, gồm sở hữu tại các công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền...

Chủ tịch Vingroup được tạp chí Forbes (Mỹ) đưa vào danh sách tỷ phú năm 2013. Khi đó, ông sở hữu 1,5 tỷ USD và đứng thứ 974 thế giới. Như vậy sau 13 năm, tài sản của tỷ phú đã tăng hơn 20 lần.

Tính đến đầu tháng 4, doanh nhân này cùng gia đình nắm quyền chi phối tại Vingroup, với tổng sở hữu khoảng 65%. Cá nhân ông sở hữu trực tiếp 389,9 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10,05% vốn. Tập đoàn này kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, từ bất động sản, bán lẻ, y tế đến xe điện. Hiện tập đoàn này mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới như sản xuất thép, điện, đường sắt, cảng biển...

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/4, ông Vượng cho biết VinFast - hãng xe điện thuộc Vingroup - sẽ nghiên cứu sản xuất thêm những mẫu xe mới, có thể chạy quãng đường dài hơn nếu khách hàng lỡ "quên không sạc". Tuy vậy, hãng "sẽ không bao giờ sản xuất lại xe xăng".

Nêu quan điểm về mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay ở mức hai chữ số, ông cho rằng hoàn toàn có thể đạt được nếu có sự đồng lòng, chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. "Chỉ khi tất cả cùng quyết tâm, cùng hành động thì mới có thể đạt được mục tiêu. Nếu ai có tiền cũng thích mua vàng cất gầm giường thì xã hội không có nguồn vốn phát triển", ông nói.

Năm nay, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên kế hoạch mang về 485.000 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 46% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, gấp gần 3 lần thực hiện 2025.

Hà Thu (theo Forbes)