Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm gần 2 tỷ USD trong một ngày

Với việc tài sản giảm 1,9 tỷ USD sau phiên 25/12, ông Phạm Nhật Vượng trở thành người mất nhiều tiền nhất thế giới hôm nay.

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup sở hữu khối tài sản 28 tỷ USD, giảm 1,9 tỷ USD so với hôm qua. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, ông Vượng cũng đã có thêm hơn 23 tỷ USD, đứng thứ 80 trên thế giới.

Forbes thống kê tài sản của cá nhân dựa vào số lượng và giá cổ phiếu người này nắm giữ tại một thời điểm nhất định. Ngoài ra, họ cũng đánh giá nhiều tài sản khác của các tỷ phú khi xếp hạng, gồm sở hữu tại công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền...

Tài sản của người giàu nhất Việt Nam đi xuống do diễn biến kém tích cực của các cổ phiếu "họ Vingroup". Theo đó, VIC, VRE, VHM đồng loạt "nằm sàn" khi kết thúc phiên giao dịch hôm nay. VPL của Vinpearl giảm nhẹ hơn khi chỉ điều chỉnh 3%.

Hôm nay, Vingroup thông báo rút đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Họ sẽ tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai như khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với sân vận động Trống Đồng có sức chứa 135.000 chỗ ngồi; nhà máy sản xuất thép VinMetal 2, hai nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhiệt điện LNG Hải Phòng, siêu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Ông Phạm Nhật Vượng sở hữu trực tiếp 389,9 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10,05% vốn. Tuy nhiên, doanh nhân này cùng gia đình nắm quyền chi phối tại Vingroup, với tổng sở hữu khoảng 65%. Ngoài ra, ông còn nắm gần một nửa vốn của VinFast qua hai công ty riêng.

Chủ tịch Vingroup được Forbes công nhận là tỷ phú Việt Nam đầu tiên vào 2013. Khi đó, ông sở hữu 1,5 tỷ USD và đứng thứ 974 thế giới. Như vậy sau 12 năm, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng 18 lần.

Trọng Hiếu