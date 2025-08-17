Tài sản tích lũy 10 tỷ đồng nhưng tôi không dám nghỉ việc

Mỗi sáng thức dậy, tôi sợ đến công ty, cảm thấy mình không nên tiếp tục chịu đựng nhưng cũng không dám nghỉ việc.

Tôi là nữ, sinh năm 1992, quê ở miền Trung, đang sống và làm việc tại TP HCM. Tôi độc thân, thuê trọ một mình, mức lương hiện tại trên dưới 20 triệu đồng. Ngoài ra, tôi có làm thêm và đầu tư nên hiện tài sản tích lũy tầm 10 tỷ đồng. Tài sản này phần lớn do tôi tiết kiệm và đầu tư. Tôi khá hướng nội, thích ở nhà nghỉ ngơi, ít bạn bè và cũng ít đi chơi.

Gần đây, tôi cảm thấy áp lực khi đi làm. Thời gian đầu vào công ty, công việc khá thuận lợi, gần đây khó khăn hơn, tôi bị cô lập, nói xấu và thậm chí bị đâm chọc sau lưng. Tôi vốn là người thẳng thắn, có gì sai thì nói, nên thường khó được lòng cả sếp lẫn đồng nghiệp. Tôi chưa bao giờ nói xấu ai hay làm điều gì khuất tất, nếu được hỏi ý kiến thì hoặc im lặng hoặc khen thật lòng; chỉ với người thân thiết tôi mới thoải mái chia sẻ. Thật lòng, tôi cũng không quá để tâm việc người khác có thích mình hay không. Tôi đã đi làm 10 năm, trải qua nhiều khó khăn, hiểu rõ môi trường làm việc và việc kiếm tiền vất vả thế nào.

Dạo này, tôi không còn tâm trạng đi làm. Mỗi sáng thức dậy, tôi sợ đến công ty. Tôi cảm thấy mình không nên tiếp tục chịu đựng nhưng cũng không dám nghỉ việc. Là con một trong gia đình từng rất nghèo, tôi biết bố mẹ đã vất vả rất nhiều để nuôi mình ăn học; nếu tôi nghỉ việc, chắc chắn ba mẹ sẽ lo lắng. Gần đây, mẹ thường giục tôi lập gia đình vì tuổi đã lớn, tôi chỉ ậm ừ và né tránh vì hiện vẫn chưa có bạn trai. Tôi muốn tâm sự những khó khăn mình đang trải qua, nhưng lại sợ người lớn ở nhà không hiểu, chỉ thêm lo lắng. Không biết có phải tôi đang tự gây áp lực quá nhiều cho bản thân hay không. Đôi lúc tôi mong mình có thể thả lỏng, sống nhẹ nhàng hơn.

Tự dưng tôi cảm chán nản, thấy cuộc sống nguy hiểm, người ta có thể hại nhau bất kể lúc nào. Tôi dự định sau này sẽ để lại một nửa tài sản cho bố mẹ dưỡng già, phần còn lại để lo cho bản thân. Mong các anh chị và các bạn chia sẻ giúp tôi cách vượt qua tình trạng này.

Huệ Như