Cách mỗi người ứng xử với tài sản thừa kế lại vô tình bộc lộ những suy nghĩ sâu xa về niềm tin và sự đề phòng trong hôn nhân. Dưới đây là một số bình luận của các độc giả chia sẻ câu chuyện của chính mình dưới bài viết May mắn vì bố không nghe tôi bán đi 200 m2 đất.

'Nhà vợ giáo dục con rằng dâu rể toàn kẻ cắp giấu mặt, phải đề phòng'

Bạn tôi và vợ có ba con. Mấy chục năm bạn tôi đi làm đều một mình gánh cả nhà, ba con học toàn trường tư. Vợ tự làm nhưng không phát triển được nên chẳng hỏi đến thu nhập bao giờ. Cậu ấy mua được mấy căn hộ cho thuê, bố mẹ bán nhà chia cho một căn nữa, tất cả đều để tên hai vợ chồng. Gần đây, vợ bạn bắt đầu dùng tiền riêng mua một loạt nhà cửa và cái nào cũng yêu cầu bạn tôi ký giấy từ chối tài sản. Thực sự bạn tôi có cần đến những tài sản đó đâu vì cậu ấy thừa tiền sống hết đời và cho các con kha khá rồi. Nhưng thực sự buồn vì cách vợ bạn xử sự như vậy. Nhà vợ thì luôn giáo dục con là phải đề phòng dâu rể, toàn kẻ cắp giấu mặt. (lehongtruong2006)

Tôi bảo vợ cùng đứng tên mảnh đất thừa kế nhưng em không cần

Bố mẹ tôi mất không để lại di chúc gì, mẹ tôi mất sau và cũng cách đây 5 năm rồi. Ba chị gái cứ giục tôi sang tên kẻo sau nhỡ đâu phức tạp. Dù cả ba chị gái đều khó khăn hơn tôi nhưng bảo đất của bố mẹ để cho hết cậu. Đến lúc đi làm sổ, tôi bảo vợ đứng tên chung, vợ bảo không cần vì đằng nào đất cũng chỉ giữ cho con cháu, chứ chúng tôi không sử dụng, chẳng cần đứng tên. (Sông Đông êm đềm).

Cha mẹ chồng cho mảnh đất nhưng chỉ để mình anh đứng tên

Chồng tôi từng được ba mẹ ảnh hứa cho hai miếng đất. Sau đó vợ chồng cô em đến than thở, kể lể, cuối cùng ba mẹ chồng rút lại lời hứa với anh và sang tên hết cho cô em. Lúc ấy tôi về làm dâu rồi, nghe vậy thì biết vậy chứ không nghĩ ngợi gì nhiều. Sau này ba mẹ chồng cho chồng tôi miếng đất khác, chỉ mình ảnh đứng tên sở hữu. Tôi cũng nghe vậy, biết vậy. (Let it be)

Tôi không muốn đứng tên đất thừa kế cùng chồng vì tài sản đi kèm trách nhiệm

Nói về thừa kế, tôi cũng muốn chia sẻ chuyện của mình. Bố mẹ chồng chỉ có một ngôi nhà hương hỏa để cho thôi, một mảnh khác cho em chồng gần nhà và đã cho riêng. Lúc cho tôi có nói mình không cần đứng tên, dù sao cũng là nhà hương hỏa, tôi chẳng góp gì nên không muốn đứng. Nói thật, tôi không muốn đứng tên cho lắm vì cái gì cũng đi kèm trách nhiệm cả. Nhưng mẹ chồng và em chồng là người nói chồng tôi thêm tên tôi vào. Cho nên đôi khi việc nên cho đứng tên hay không cũng khó nói vì đến từ rất nhiều khía cạnh. maithiphuong10102001