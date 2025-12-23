Tài sản ông Phạm Nhật Vượng vượt Jack Ma, lên 30 tỷ USD

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, sở hữu khối tài sản 30 tỷ USD sau phiên giao dịch ngày 23/12, vượt Jack Ma, Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo cập nhật từ Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup tăng 3,4 tỷ USD so với hôm qua nhờ cổ phiếu VIC tăng kịch trần trên sàn chứng khoán TP HCM. Hiện thị giá VIC ở mức 169.900 đồng một đơn vị, gấp 8 lần từ đầu năm.

Ông Vượng đứng thứ 71 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Forbes, vượt nhiều tên tuổi như Jack Ma, Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong hay Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Forbes thống kê tài sản của cá nhân dựa vào số lượng và giá cổ phiếu người này nắm giữ tại một thời điểm nhất định. Ngoài ra, họ cũng đánh giá nhiều tài sản khác của các tỷ phú khi xấp hạng, gồm sở hữu tại công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền...

Ông Phạm Nhật Vượng cùng gia đình nắm quyền chi phối tại Vingroup, với tổng sở hữu khoảng 65%. Cá nhân ông sở hữu trực tiếp 389,9 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10,05% vốn.

Chủ tịch Vingroup được tạp chí danh tiếng của Mỹ vinh danh là tỷ phú Việt Nam đầu tiên vào 2013. Khi đó, tỷ phú này sở hữu 1,5 tỷ USD và đứng thứ 974 thế giới. Như vậy sau 12 năm, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng 20 lần.

Năm nay, ông Vượng cùng hệ sinh thái Vingroup đã đầu tư thêm hàng trăm nghìn tỷ đồng để mở nhiều mảng kinh doanh mới. Một số dự án nổi bật như VinEnergo (năng lượng), VinMetal (thép), VinSpace (hàng không vũ trụ), V-Film (giải trí)... Ông còn nuôi tham vọng thực hiện dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 61 tỷ USD. "Chúng tôi làm thì sẽ làm lớn", ông Phạm Nhật Vượng nói hồi tháng 4.

