Tài sản ông Phạm Nhật Vượng giảm mạnh

Cổ phiếu VFS trên Nasdaq đã giảm hai phiên liên tiếp, lùi về ngưỡng 20 USD, khiến tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam giảm gần 20 tỷ USD.

Cổ phiếu của VinFast đã giảm gần 34% sau phiên giao dịch hôm qua (17/8), nâng tổng mức giảm của cổ phiếu này lên 46% trong hai phiên vừa qua. Chốt phiên gần nhất, VFS dừng ở mức 20 USD, tương ứng với quy mô vốn hóa hơn 45 tỷ USD.

Khối lượng giao dịch trong phiên gần nhất của cổ phiếu VinFast cũng giảm xuống còn 42 triệu USD, so với mức hơn 200 triệu USD trong phiên đầu tiên.

Kết quả này khiến định giá tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam giảm mạnh. Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng có tài sản ròng là 26,4 tỷ USD, đứng thứ 57 thế giới. Trước đó, vị trí cao nhất ông được ghi nhận là đứng thứ 16 thế giới.

Trong phiên đầu tiên chào sàn Nasdaq, cổ phiếu VFS đã tăng vọt lên 37 USD, tương ứng với mức định giá hơn 85 tỷ USD. Lượng cổ phiếu do nhóm các công ty liên quan tới Vingroup và Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng nắm giữ chiếm hơn 99% tổng lượng cổ phiếu phát hành của VinFast Auto, theo bản cáo bạch. Lượng cổ phần tự do giao dịch sau khi VinFast niêm yết chỉ có khoảng 4,5 triệu cổ phiếu trên tổng số hơn 2,3 tỷ cổ phiếu. Cơ cấu cổ đông cô đặc khiến số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) cho các nhà đầu tư khác giao dịch ở mức thấp, theo đó cổ phiếu sẽ có xu hướng dao động mạnh.

"Màn ra mắt mạnh mẽ ban đầu dường như được thúc đẩy bởi giao dịch - rất nhiều người mua theo đuổi với số lượng tự do giao dịch hạn chế - và cổ phiếu sẽ khó duy trì mức định giá này, đặc biệt là khi có thêm cổ phiếu", Rick Meckler, đối tác tại Cherry Lane Investments ở New Jersey, nói với Reuters.

Theo Bloomberg, các giao dịch liên quan đến SPAC gần đây khác đã trải qua những phiên giao dịch bùng nổ ban đầu nhưng ngay sau đó thường giảm mạnh khi các nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Các nhà sản xuất ôtô điện được niêm yết thông qua SPAC như Lordstown Motors, Nikola hay Faraday Future Intelligent Electric đến nay đều giảm hơn 90% giá trị thị trường kể từ khi sáp nhập.

Mức độ giảm về quy mô vốn hóa của một số công ty khởi nghiệp xe điện sau khi hợp nhất với công ty SPAC, tính tới phiên 15/8. Ảnh: Bloomberg

Ngoài ra, Reuters cho rằng mức định giá cao hiện tại của VinFast cũng có thể gặp rủi ro vì công ty này có thể phải huy động thêm vốn trong 18 tháng tới. VinFast đặt ra mục tiêu hàng năm đầy tham vọng với doanh số bán ra khoảng 50.000 xe điện, cao hơn gấp đôi so với doanh số đã đạt được từ đầu năm đến nay.

Rick Meckler, đối tác tại Cherry Lane Investments ở New Jersey bình luận, VinFast có thể đại diện cho một đối thủ cạnh tranh thành công mới trong lĩnh vực xe điện nhưng không giống như sự gia nhập của Tesla nhiều năm trước, không gian của ngành này đang trở nên đông đúc hơn với sự xuất hiện của nhiều cái tên mới.

VinFast thông tin sẽ bán ôtô thông qua các đại lý, bên cạnh cách tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng. Một số đại lý tại Mỹ được Reuters liên hệ cho biết sẵn sàng đón nhận ý tưởng này.

Minh Sơn