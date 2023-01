Tài sản của các diễn viên James Bond

Theo SCMP, ngôi sao người Scotland là diễn viên giàu nhất từng đóng James Bond với khối tài sản ròng 350 triệu USD. Ông góp mặt trong sáu bộ phim "Dr. No" (1962), "From Russia with Love" (1963), "Goldfinger" (1964), "Thunderball" (1965), "You Only Live Twice" (1967) và "Diamonds Are Forever" (1971). Connery cũng đóng James Bond trong "Never Say Never Again" (1983) - bộ phim không thuộc thương hiệu 007 do hãng Eon Productions sản xuất.

Tờ Telegraph đánh giá Sean Connery (1930-2020) từ đầu đã đặt ra một hình mẫu 007, với giọng nói Scotland và phong cách thời trang hoàn hảo. Tài tử sinh năm 1930, mất năm 2020, từng đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh lớn như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA... Tờ The Sunday Herald từng vinh danh ông là "người Scotland vĩ đại nhất". Ông đoạt danh hiệu "đàn ông quyến rũ nhất" năm 1989 của tạp chí People.