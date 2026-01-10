Tài sản các hộ gia đình Mỹ cao kỷ lục

Giá nhà và thị trường chứng khoán tăng giúp tài sản của các hộ gia đình Mỹ lên mức cao mới trong quý III năm ngoái.

Ngày 9/1, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố số liệu cho thấy tài sản của các hộ gia đình Mỹ lên kỷ lục 181.600 tỷ USD trong quý IIII/2025. Báo cáo này được đưa ra muộn hơn bình thường, do khó khăn trong việc thu thập dữ liệu khi chính phủ Mỹ đóng cửa 43 ngày năm ngoái.

Trong quý III, giá trị danh mục đầu tư chứng khoán của các hộ gia đình tăng 5.500 tỷ USD. Trong khi đó, giá trị bất động sản tăng 300 tỷ USD. Đây là hai nguyên nhân chính kéo tài sản của các gia đình lên cao.

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York. Ảnh: Reuters

Làn sóng đầu tư mạnh vào cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp chỉ số S&P 500 tăng 7,8% trong quý III/2025. Chỉ số Nasdaq 100 - gồm nhiều doanh nghiệp AI lớn nhất nước - cũng tăng hơn 11%. Phố Wall vẫn đi lên trong quý IV và đầu năm 2026, dù mức tăng khiêm tốn hơn. Phiên 9/1, chỉ số S&P 500 tiếp tục lập kỷ lục mới, với 6.966 điểm.

Trên thị trường bất động sản, từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử, giá nhà tại Mỹ đã tăng 75%. Dù vậy, sức tăng đã chậm lại đáng kể từ cuối năm ngoái. Thống kê của Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) cho thấy giá nhà được rao bán trên toàn quốc chỉ tăng 1,7% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước đó - thấp nhất trong hơn 13 năm.

Dù vậy, nợ hộ gia đình tại Mỹ cũng tăng lên trong quý III. Nợ thế chấp, như vay mua nhà, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước đó. Nợ tín dụng tiêu dùng, như thẻ tín dụng, vay mua ôtô, học Đại học, tăng 2,3%.

Không chỉ hộ gia đình, nợ công của Mỹ cũng tăng tốc trong quý III năm ngoái, với 15,5%. Tốc độ này gấp 10 lần quý II, theo dữ liệu của Fed.

Hà Thu (theo Reuters)