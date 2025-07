Tai nghe truyền xương tích hợp cảm biến nhịp tim

Phần tai nghe bên trái có thiết kế kín, không sử dụng lỗ loa và truyền âm thanh bằng rung động. Khả năng chống nước ở mức IP68 cho phép sử dụng khi bơi với độ sâu tối đa 2,5 mét. Tai nghe tạo âm thanh bằng bộ rung Maglev-Bass thế hệ thứ 7 và công nghệ AI. Chất âm vẫn chưa thể bằng tai nghe in ear nhưng đã được nâng cấp nhiều so với thế hệ trước. Âm thanh trong và chi tiết hơn, tiếng bass được cải thiện. Ưu điểm của sản phẩm là có thể vừa nghe nhạc mà vẫn theo dõi môi trường xung quanh, thuận lợi cho việc tập thể dục nhưng lại bị ảnh hưởng đến chất lượng do tạp âm xung quanh.