Tai nghe chống ồn thông minh pin 50 tiếng

Tour One M2 trang bị driver kích thước 40 mm và được tinh chỉnh bởi JBL. Người dùng có thể tùy chỉnh bằng Personi-fi 2.0 cho âm thanh phù hợp với tai từng người, cũng như chỉnh EQ cho từng dòng nhạc. Trải nghiệm thực tế cho thấy chất lượng được cải thiện khi dùng tính năng này. Âm thanh của Tour One M2 có chi tiết tốt và cân bằng ở các dải âm, bass chắc và sâu. Model có thể nghe tốt nhiều dòng nhạc, không chỉ thiên về dòng sôi động như thường thấy trước đây của JBL. Sản phẩm cũng hỗ trợ âm thanh chuẩn Hi-Res, tính năng giả lập âm thanh vòm Spartial Sound hoạt động tốt và hiệu quả hơn so với phiên bản in ear Tour Pro 2. Âm thanh vòm thật hơn ngay cả khi nghe nhạc thay vì chỉ tốt ở chế độ xem phim.