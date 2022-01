Tai nghe chống ồn cao cấp của Sony và Apple đọ sức

So với AirPods Max, WH-1000XM4 gọn nhẹ hơn do sử dụng chủ yếu vật liệu vỏ bằng nhựa. Tuy nhiên, tai nghe của Sony vẫn cho cảm giác cao cấp nhờ chất lượng hoàn thiện tốt, bề mặt nhám nhẹ giúp cầm thoải mái và hạn chế việc bám dính mồ hôi tay. Sản phẩm sử dụng hai nút là Custom và Power, trong đó Custom giúp chuyển giữa các chế độ AmbientSound Off và Noise Cancelling. Ngoài ra, WH1000XM4 có cổng 3,5 mm cho phép sử dụng dây kết nối khi có nhu cầu.

Trong khi đó, giống các sản phẩm khác của Apple, AirPods Max có phần thân tai làm từ nhôm khối với bề mặt sáng bóng. Nút Digital Crown giống Apple Watch giúp điều chỉnh âm lượng và một nút điều chỉnh chế độ giữa ANC và Transparency. Sản phẩm có chất lượng gia công rất tốt, cảm giác cầm và đeo chắc chắn. Tuy nhiên, do làm từ kim loại, nhược điểm của tai nghe Apple là trọng lượng 400 gram - thuộc hàng nặng nhất trong số các headphone hiện nay.