Tài năng mới của Brazil từng suýt chết bỏng

BrazilBị tai nạn nước sôi dẫn đến gương mặt biến dạng, nhưng Bernardo Lopes không đầu hàng số phận.

10 năm trước, khi mới một tuổi hai tháng, Lopes vô tình làm đổ nước sôi từ ấm đun, dẫn tới bị bỏng gần như toàn bộ đầu, khuôn mặt và nhiều phần cơ thể. Các bác sĩ ở Rio De Janeiro, Brazil từng chẩn đoán cậu bé sẽ khó qua khỏi, nhưng phép màu thực sự xảy ra. Lopes thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau bảy tháng nằm viện điều trị bỏng và ghép da.

Lopes đi bóng trên sân tập của Botafogo hôm 27/9. Ảnh: Botafogo

Vụ tai nạn để lại di chứng là phần lớn đầu không thể mọc tóc và khuôn mặt đầy sẹo, khiến Lopes phải lớn lên với cái nhìn ban đầu đầy sự e ngại từ những người xung quanh. Tuy nhiên, tạo hóa bù đắp cho cậu bé bằng tài năng bóng đá.

Dưới sự dẫn dắt của người chú Rodrigo, Lopes liên tục tiến bộ. Cậu bé tỏa sáng qua các trận bóng đường phố và giải địa phương, trước khi gia nhập trường bóng đá Menino de Ouro.

Gần đây, Lopes lọt vào mắt xanh các tuyển trạch viên của Botafogo, CLB đương kim vô địch Copa Libertadores và ba lần vô địch Brazil. Sau màn trình diễn thuyết phục tại Nilton Santos, sân vận động mang tên hậu vệ trái từng hai lần vô địch World Cup, cậu bé ký hợp đồng gia nhập học viện Botafogo.

Nếu tiếp tục tiến bộ, Lopes hoàn toàn có thể lên chơi chuyên nghiệp cho đội một. Davide Ancelotti, con trai và là trợ lý của HLV trưởng tuyển Brazil Carlo Ancelotti, hiện dẫn dắt đội này.

"Thể thao luôn có chỗ cho những ai tin tưởng và cống hiến hết mình", tờ Corriere della Serra (Italy) viết về Lopes. "Một khởi đầu mới khó tin nhưng có thật".

Thanh Quý (theo Corriere)