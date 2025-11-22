Tài năng bóng rổ 14 tuổi cao 2,29 m ước lùn đi

Gohier cao lên 11 cm chỉ trong vòng một năm qua. Sự tăng trưởng vượt trội này giúp tài năng sinh năm 2010 cao hơn bất cứ ngôi sao NBA nào, dù còn tới 4 năm nữa mới đủ tuổi tham gia giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.
Tuy nhiên, Gohier không cảm thấy thoải mái với món quà trời ban: “Dù đi bất cứ đâu, em cũng bị người ta nhìn chằm chằm. Đôi khi, em ước rằng mình chỉ cao 1,5 m và biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người”.
Ở tuổi 14, Gohier là thành viên trẻ nhất trong đội hình U16 Canada dự giải vô địch châu Mỹ mùa hè qua. Dù sở hữu lợi thế về mặt thể hình, tay ném sinh tại thành phố Quebec không có nhiều cơ hội thi đấu. Trên hành trình tiến tới tấm HC bạc của đội tuyển xứ lá phong, tài năng cao 2,29 m thi đấu khoảng 10 phút mỗi trận, ghi trung bình 2,5 điểm và 4,3 rebound.
Trận đấu tốt nhất của Gohier tại FIBA U16 AmeriCup là màn so tài với Puerto Rico tại vòng bảng. Trong 10 phút góp mặt trên sân, anh đóng góp 6 điểm, 6 rebound và giúp đội nhà ghi nhiều hơn đối thủ 12 điểm. Ở trận chung kết gặp Mỹ, tay ném đang theo học trường Nobel Elite được ra sân 5 phút, đem về 2 rebound.
Dù thời lượng thi đấu còn hạn chế, trung phong này sớm được coi là một trong những cầu thủ triển vọng nhất thế giới. Giới chuyên môn đánh giá anh có khả năng di chuyển tốt, đôi tay khéo léo và lối chơi đầy nỗ lực.
Dù vẫn còn một chặng đường dài phía trước để phát triển, nhưng Gohier có những kỹ năng đặc biệt để trở thành ngôi sao trong tương lai. Một số trang tin còn dự đoán anh sẽ được chọn ở vòng 1 NBA Draft vào năm 2029.
Một trong những điểm mạnh khác của Gohier là sự tự tin. “Em chưa bao giờ e ngại chuyện tuổi tác”, trung phong cao 2,29 m nói. “Dù ở bất cứ đội bóng nào, em cũng là người trẻ nhất. Thật tốt khi em có thể sớm so tài cùng những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Hơn nữa, huấn luyện viên chắc chắn cũng đăng ký tên em nếu cho rằng em chưa đủ trình độ để thi đấu (tại U16 AmeriCup)”.
Jeremy Gohier nối dài xu hướng những vận động viên bóng rổ cao quá khổ tại Canada. Ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, một tuyển thủ xứ lá phong khác là Zach Edey (trắng) cũng cao tới 2,24 m. Anh là cầu thủ có chiều cao tốt thứ nhì NBA, chỉ kém khoảng 2 cm so với Victor Wembanyama (trái). Edey từng nằm trong đội hình tiêu biểu của U19 World Cup năm 2021.
Thậm chí, Gohier còn chưa phải cầu thủ bóng rổ cao nhất tại Canada. Quebec còn là quê hương của một người khổng lồ khác, Olivier Rioux (trắng). Trung phong cao tới 2,36 m này từng tham dự 4 giải đấu cùng các đội tuyển trẻ quốc gia, trong đó có U17 World Cup vào năm 2022 và U19 World Cup sau đó một năm. Cầu thủ 19 tuổi vừa mới ra mắt đội đại học Florida tại giải NCAA và hướng đến việc trở thành ngôi sao cao nhất lịch sử NBA trong tương lai.
Những người đồng hương ấy không phải là hình mẫu mà Jeremy Gohier hướng đến. Thành viên đội tuyển trẻ Canada cho biết bản thân định hình lối chơi như Giannis Antetokounmpo và Nikola Jokic. Chàng trai 14 tuổi nói rằng việc sở hữu tầm nhìn tốt, tay ném ổn định mà vẫn giữ được sức mạnh thể chất vượt trội đang là tiêu chuẩn trong bóng rổ.
Vy Anh
Ảnh: FIBA, Marca