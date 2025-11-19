Tài năng 18 tuổi giải cứu Brazil

PhápTiền đạo thuộc biên chế Chelsea, Estevao Willian ghi bàn trận thứ năm liên tiếp cho đội tuyển, giúp Brazil hòa Tunisia 1-1 trong trận giao hữu.

*Ghi bàn: Estevao 44' (phạt đền) - Mastouri 23'.

Với 5 bàn trong 5 trận liên tiếp cho Brazil, Estevao đang trở thành niềm hy vọng mới của đội bóng giàu truyền thống nhất World Cup. Cú sút phạt đền của anh cuối hiệp một giúp đoàn quân Carlo Ancelotti thoát khỏi trận thua trước Tunisia. Màn trình diễn của Brazil sẽ khiến HLV người Italy còn nhiều việc phải làm trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Estevao mừng bàn gỡ hòa 1-1 cho Brazil trước Tunisia trên sân Pierre-Mauroy, Pháp, tối 18/11/2025. Ảnh: AFP

Trước không khí cuồng nhiệt của hàng nghìn CĐV Tunisia trên đất Pháp, Brazil nhập cuộc khá chậm và bị trừng phạt ngay phút 23. Từ pha phản công nhanh, Ali Abdi chọc khe để Hazem Mastouri băng xuống sút về góc xa đánh bại thủ thành Bento.

Sau khi phung phí nhiều cơ hội, Brazil gỡ hòa ở phút 44. VAR xác định hậu vệ Dylan Bronn để bóng chạm tay trong cấm địa, dẫn tới phạt đền. Trước sức ép từ khán đài, Estevao vẫn bình tĩnh sút căng về góc cao bên phải. Brazil khi đó có nhiều ngôi sao trên sân như Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Bruno Guimaraes hay Matheus Cunha, nhưng Estevao vẫn được giao trọng trách sút 11m.

Sang hiệp hai, Brazil tiếp tục áp đặt thế trận nhưng phung phí quá nhiều cơ hội. Phút 78, họ được trao cơ hội quý giá khi Vitor Roque bị phạm lỗi trong cấm địa, dẫn tới phạt đền thứ hai. Tuy nhiên, Lucas Paqueta giành quyền sút thay Estevao, lại đưa bóng vọt xà và bỏ lỡ cơ hội ngược dòng.

Những phút cuối, Brazil dồn toàn lực tấn công, thậm chí Estevao suýt ghi bàn thứ hai khi cú đá chạm mép cột ở giây cuối cùng. Màn trình diễn này giúp tiền vệ 18 tuổi được chấm 8,1 điểm theo Fotmob, cao nhất trận.

Trận hòa trước Tunisia nối dài chuỗi màn trình diễn dưới kỳ vọng của Brazil. Họ chỉ đứng thứ năm vòng loại, từng thua Nhật Bản, và giờ tiếp tục sẩy chân trước đội tuyển thứ 43 FIFA.

Xuân Bình