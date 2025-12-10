Tài năng 17 tuổi cứu Bayern ở Champions League

ĐứcTiền vệ Lennart Karl ghi bàn ở ba trận liên tiếp tại Champions League, khi góp công giúp Bayern thắng Sporting Lisbon 3-1 hôm 9/12.

Bayern bước vào trận gặp Sporting Lisbon với áp lực lớn, sau thất bại trên sân Arsenal ở lượt đấu thứ năm. Nhưng thầy trò Vincent Kompany nhanh chóng trở lại quỹ đạo trong cuộc đua vào top 8 nhờ màn tỏa sáng của sao trẻ tuổi teen.

Ở tuổi 17 và 290 ngày, Karl trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Champions League (kể từ mùa 1992-1993) ghi bàn trong ba trận liên tiếp, một lần nữa khẳng định dấu ấn trên sân khấu lớn nhất châu Âu.

Karl mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1, trên sân Allianz Arena, Munich, Đức hôm 9/12. Ảnh: BeIN

Tài năng trẻ của Bayern khép lại trận đấu với số cú dứt điểm nhiều nhất (5), trong khi chỉ có Michael Olise tạo ra nhiều cơ hội hơn (5 so với 3), có nhiều pha đi bóng thành công hơn và thắng nhiều pha đấu tay đôi hơn so với Karl.

Gã khổng lồ nước Đức cũng nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trên sân nhà ở vòng bảng Champions League. Bayern hiện đã bất bại 37 trận liên tiếp tại Allianz Arena (35 thắng, 2 hòa) kể từ thất bại trước Man City hồi tháng 12/2013.

Chiến thắng lần này của Bayern là hoàn toàn xứng đáng, dù họ bị dẫn trước. Đội bóng của Kompany kết thúc trận đấu với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,16 sau 23 cú sút, trong khi Sporting chỉ đạt 0,28 với vỏn vẹn 4 pha dứt điểm, và không lần nào đưa bóng trúng hướng cầu môn.

Bayern tưởng như có bàn mở tỷ số từ rất sớm khi Karl cứa lòng chuẩn xác ở phút thứ 5, nhưng pha lập công bị VAR từ chối vì Serge Gnabry việt vị trong tình huống dẫn đến bàn thắng.

Đội quân của Vincent Kompany tiếp tục gia tăng sức ép để tìm bàn mở tỷ số. Rui Silva phải bay người cứu thua sau cú dứt điểm từ cánh trái của Gnabry không lâu sau đó.

Nhưng Sporting cũng khiến Manuel Neuer phải làm việc ở phần sân bên kia. Trong nỗ lực ngăn đường tạt bóng của Ousmane Diomande, Tah trượt người và vô tình đưa bóng về phía khung thành đội nhà, buộc thủ quân Bayern phải phản xạ cứu nguy.

Karl (đỏ) dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1, trên sân Allianz Arena, Munich, Đức hôm 9/12. Ảnh: BeIN

Nhịp độ trận đấu được đẩy lên nhanh khi Harry Kane sút bóng dội cột dọc bảy phút trước giờ nghỉ, nhưng đội khách vẫn đứng vững trước những đợt lên bóng dồn dập của Bayern sau đó.

Và chỉ 9 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, sân Allianz Arena chết lặng khi Joshua Kimmich phản lưới nhà trong nỗ lực cản đường căng ngang của Joao Simoes ở cự ly chỉ sáu mét.

Tuy nhiên, niềm vui của Sporting không kéo dài lâu. Phút 65, Gnabry không bị ai theo kèm ở cột xa và vô-lê từ quả phạt góc của Michael Olise, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Cuộc lội ngược dòng của Bayern được hoàn tất chớp nhoáng. Karl khống chế gọn đường chuyền vào vòng cấm của Konrad Laimer rồi dứt điểm hiểm hóc về góc gần đánh bại Rui Silva. Sau khi ghi bàn vào lưới Club Brugge và Arsenal, tài năng 17 tuổi tiếp tục tỏa sáng đưa Bayern dẫn trước.

Jonathan Tah ấn định chiến thắng cho Bayern khi trận đấu còn 13 phút. Từ quả tạt của Kimmich, Gnabry đánh đầu đưa bóng ngược trở lại, tạo điều kiện cho Tah bắt vô-lê má ngoài một chạm đưa bóng vào lưới.

Cuối trận, Alphonso Davies đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương đứt dây chằng chéo mà anh gặp phải khi thi đấu cho đội tuyển Canada hồi tháng 3/2025.

Bayern giữ vững lợi thế để thắng 3-1, qua đó vươn lên thứ hai trên bảng thứ bậc Champions League với 15 điểm, bằng với Arsenal nhưng đấu hơn một trận.

Vy Anh