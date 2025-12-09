Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 3 người tử vong

Vụ va chạm giữa xe khách 16 chỗ chở 12 người và xe đầu kéo trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 3 người tử vong tại chỗ và 10 người bị thương.

* Tiếp tục cập nhật

Khoảng 4h12 ngày 9/12, xe khách 16 chỗ biển Hà Nội chở 12 người va chạm với xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc biển Hải Phòng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng. Xe đầu kéo do tài xế Bùi Mạnh Thắng, sinh năm 1982, trú tại Hải Phòng điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Yên Chi

Cú va chạm khiến phần đầu xe khách biến dạng, xe đầu kéo hư hỏng, 3 hành khách trên xe tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Danh tính và tình trạng thương tích của các nạn nhân đang được cơ quan chức năng xác minh.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Nguyễn Đông