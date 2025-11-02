Hai tàu chìm sau va chạm tàu nước ngoài ở biển Vũng Tàu

TP HCMTàu hàng treo cờ Panama đã va chạm, khiến hai tàu cá đang neo đậu ngoài khơi Vũng Tàu, 11 thuyền viên rơi xuống biển, được cứu sau đó.

Các thuyền viên của hai tàu cá được Hải đội Biên phòng 2, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM đưa về bờ an toàn trong đêm 1/11. Một người bị chấn thương vùng mặt, tức ngực và khó thở, hiện đã được quân y chăm sóc và cung cấp nhu yếu phẩm.

Tàu hàng. SEA NOBLE dài gần 120 m, rộng 19,6 m đang được neo lại ở biển Vũng Tàu. Ảnh: Bộ đội Biên phòng

Theo thuyền trưởng Lê Văn Thiệp, tàu cá Tiền Giang cũ do ông điều khiển cùng một tàu bạn xuất phát từ cảng Phước Tỉnh, khi ra đến khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 15 km bị đứt dây ga. Hai tàu cặp vào nhau, thả neo để khắc phục sự cố.

Khoảng 15h, tàu hàng SEA NOBLE (treo cờ Panama) được phát hiện đang tiến gần. Các thuyền viên đã la lớn, phát tín hiệu cảnh báo, tàu hàng không kịp tránh va chạm. Cú đâm khiến một tàu chìm ngay, tàu còn lại chìm dần sau đó.

11 thuyền viên nhảy xuống biển, bám phao thả trôi. Hai tàu cá trên đường vào bờ đã phát hiện và cứu vớt họ trước khi bàn giao cho lực lượng biên phòng.

Các thuyền viên trên hai tàu cá khi được đưa vào bờ. Ảnh: Quang Anh

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin từ đã chỉ đạo tàu tuần tra cùng sáu cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại cửa sông Cửa Lấp cơ động ra hiện trường. Đến chiều qua, lực lượng này tiếp cận khu vực, ghi nhận hiện trường và đưa toàn bộ thuyền viên vào bờ.

Quang Anh - Trường Hà