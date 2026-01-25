Tai nạn ôtô trên quốc lộ lên Đà Lạt, hai người chết

Lâm ĐồngHai ôtô tải chạy ngược chiều nhau trên quốc lộ 20, đoạn gần cầu Đại Nga, tông trực diện khiến hai người chết, hai nạn nhân bị thương, sáng 25/1.

Hơn 3h, ôtô tải 1,25 tấn do anh Lương Hải Sâm, 42 tuổi, ở xã Phước Sơn, Đồng Nai, cầm lái cùng phụ xe Hà Tấn Thành, 28 tuổi, chạy trên quốc lộ 20 hướng từ TP HCM đi Đà Lạt.

Tai nạn khiến một ôtô biến dạng phần đầu. Ảnh: Người dân cung cấp

Khi đến cầu Đại Nga, xã Bảo Lâm 2, ôtô va chạm trực diện với xe tải 1,4 tấn do anh Nguyễn Đình Thiện, 37 tuổi, ở phường B'Lao, Lâm Đồng, cầm lái chạy chiều ngược lại. Đi cùng xe là anh Nguyễn Văn Khải, 26 tuổi.

Tai nạn khiến tài xế Thiện và anh Khải tử vong, mắc kẹt trong cabin. Hai người trên xe còn lại bị thương.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã dùng thiết bị chuyên dụng phá cabin đưa các nạn nhân ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Tại hiện trường, hai ôtô biến dạng phần đầu, mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Quốc lộ 20 dài hơn 260 km, nối ngã ba Dầu Giây (Đồng Nai) với Đơn Dương (Lâm Đồng). Đây là tuyến huyết mạch vận chuyển du khách và nông sản giữa TP HCM – Đà Lạt, thường xuyên chịu mật độ xe cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trường Hà - Hoài Thanh