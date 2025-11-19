Container lật đè bẹp ôtô, ba người trọng thương

Lâm ĐồngVa chạm trên quốc lộ 28 khiến container lật nghiêng đè bẹp ôtô 5 chỗ, làm ba người bị thương nặng, chiều 19/11.

Khoảng 16h, container chở dăm gỗ biển số Lâm Đồng chạy trên quốc lộ 28 hướng từ Gia Nghĩa (Đăk Nông cũ) về Bảo Lâm (Lâm Đồng cũ). Khi đến gần UBND xã Bảo Lâm 5, xe va chạm với ôtô 5 chỗ chạy chiều ngược lại.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Hoài Thanh

Cú va chạm khiến thùng container lật nghiêng, đè lên ôtô làm xe biến dạng. Ba trong bốn người trên ôtô bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin, được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Người còn lại và tài xế container bị thương nhẹ.

CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Quốc lộ 28 dài hơn 300 km, nối Phan Thiết - Di Linh - Cư Jút; nhiều đoạn đèo dốc, cua gắt và thường có xe tải trọng lớn lưu thông.

Hoài Thanh