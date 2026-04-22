Tai nạn như cơm bữa ở khúc cua tay áo trên đèo

IndonesiaĐoạn đường đèo Sitinjau Lauik nổi tiếng với một khúc cua gấp và dốc đến mức vô số tai nạn đã xảy ra.

Tại thành phố Padang có con đường nổi tiếng Sitinjau Lauik dài khoảng 15 km, nối liền Padang, Arosuka và thành phố Solok. Tên gọi Sitinjau Lauik có nghĩa là ngắm biển vì vị trí của nó có thể chiêm ngưỡng phong cảnh biển tuyệt đẹp và thành phố Padang khi đi qua tuyến đường này.

Nhưng mặt đường khá cũ, chắp vá, không được rải nhựa mới theo tiêu chuẩn bám đường nên thường trơn trượt, đặc biệt vào mùa mưa khi mưa và sương mù thường xuyên làm giảm đáng kể độ bám đường và tầm nhìn trong khi một số đoạn dốc lên tới 45%. Đã có vô số tai nạn xảy ra trên đoạn đường đèo, đặc biệt ở khúc cua tay áo, khiến nhiều người thiệt mạng.

Tai nạn như cơm bữa ở khúc cua tay áo trên đường đèo

Mặc dù địa hình nguy hiểm, đây vẫn là tuyến đường huyết mạch với rất nhiều phương tiện, bao gồm cả xe cá nhân và xe công cộng, thường xuyên đi qua mỗi ngày. Dòng chảy liên tục của các xe tải hạng nặng tạo ra môi trường rủi ro cao. Ngoài ra, cấu tạo địa chất khiến tuyến đường dễ xảy ra sạt lở đất.

Do tần suất tai nạn cao, Bộ Công trình Công cộng Indonesia đã ký kết thỏa thuận xây dựng cầu vượt Sitinjau Lauik I. Dự án cơ sở hạ tầng này nhằm mục đích tránh những khúc cua nguy hiểm nhất bằng một cầu vượt, cải thiện đáng kể an toàn và lưu lượng giao thông cho các phương tiện hạng nặng.

Giai đoạn đầu tiên của dự án cầu vượt dài 2,77 km đã được khởi công vào tháng 5/2025 và công trình dự kiến hoàn thành trong 2,5 năm.

Mỹ Anh (theo Dangerous Roads)