Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ, một người chết

Đăk LăkÔtô tải va chạm container rồi lật đè xe máy đang chờ qua đường trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Đông Hòa, làm một người tử vong, 3 người bị thương, chiều 21/3.

Khoảng 16h30, anh Dương Quốc Trung, 32 tuổi, lái ôtô tải biển số Bình Thuận, chở theo một phụ xe, chạy trên quốc lộ 1 hướng về Đăk Lăk. Khi đến đoạn qua khu phố 1, phường Đông Hòa, xe tải va chạm với container do ông Đoàn Văn Thu, 40 tuổi, trú xã Tuy An, đang quay đầu sang làn ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyệt Nhi

Cú tông khiến container lật nghiêng, chắn ngang quốc lộ 1, đè lên một xe máy đang dừng chờ qua đường, ôtô tải biến dạng phần cabin. Anh Trung và phụ xe mắc kẹt trong cabin, còn ông Thu và người đi xe máy bị thương nặng. Tai nạn khiến giao thông hai chiều trên quốc lộ 1 ùn tắc.

Theo chị Nguyệt Nhi, nhân chứng, khu vực xảy ra tai nạn gần cây xăng Hòa Vinh, thời điểm đó phương tiện qua lại đông. "May mắn lúc container lật, ít người dừng chờ qua đường", chị nói.

Cabin ôtô tải bị biến dạng sau tai nạn, hai tài xế và phụ xe mắc kẹt bên trong. Ảnh: Nguyệt Nhi

Lực lượng chức năng sau đó đến hiện trường phân luồng giao thông. Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 10 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Đăk Lăk) điều hai xe chuyên dụng cùng 10 chiến sĩ tham gia cứu nạn. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu, song anh Trung không qua khỏi.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Bùi Toàn