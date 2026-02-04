Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP HCM - Long Thành, một người chết

Hai xe tải cùng xe đầu kéo khi chạy trên cao tốc TP HCM- Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ xảy ra tai nạn, nam tài xế mắc kẹt trong cabin bẹp rúm tử vong, sáng 4/2.

Hơn 4h, nam tài xế lái xe tải chạy trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai về TP HCM. Khi vừa qua đoạn giao với đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, ôtô bất ngờ va chạm với xe đầu kéo chạy phía trước.

Cabin xe tải bẹp rúm sau tai nạn khiến nam tài xế tử vong. Ảnh: Minh Bằng

Lúc này, một xe tải từ phía sau lại lao tới tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn. Xe tải ở giữa hai ôtô khác bị bẹp rúm cabin. Nam tài xế mắc kẹt tử vong.

Tại hiện trường, ba ôtô nằm chắn ngang làn đường khiến tuyến cao tốc ùn tắc kéo dài khoảng 5 km, hướng ra vòng xoay An Phú (TP Thủ Đức cũ). CSGT đã đến xử lý hiện trường.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, đi qua địa phận TP HCM và Đồng Nai. Từ khi thông xe năm 2015, cao tốc xảy ra hàng chục vụ cháy xe, tai nạn. Tuyến đường đang được dự tính mở rộng gấp đôi đoạn qua TP HCM, từ 4 lên 8 làn.

Đình Văn