Tai nạn liên hoàn khiến hơn 20 người bị thương

Thanh HóaSau va chạm với xe đạp, xe đầu kéo húc tiếp vào xe khách và xe 5 chỗ trên quốc lộ 1 khiến 21 người bị thương.

Khoảng 0h ngày 14/4, anh Phạm Văn Minh, 46 tuổi ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình lái xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng lưu thông trên quốc lộ 1. Khi đến ngã ba giao với tỉnh lộ 527C tại thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, xe đầu kéo đã va chạm với xe đạp do ông Bùi Văn Thắng, 63 tuổi, ở thị trấn Hà Lĩnh điều khiển.

Cổng chào UBND huyện Hà Trung bị tung sập. Ảnh: Lam Sơn

Xe tải sau đó mất lái đâm vào xe khách biển số Hải Phòng do anh Văn Mạnh Vương (37 tuổi, ở xã An Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) cầm lái và xe 5 chỗ biển Thanh Hóa do anh Vũ Đại (42 tuổi, quê xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Sau khi bị dồn toa, các phương tiện tông sập cổng chào của UBND huyện Hà Trung mới dừng lại. Tại hiện trường ngổn ngang mảnh vỡ, nhiều người la hét thất thanh.

Xe ôtô 5 chỗ bị xe đầu kéo cuốn đi một đoạn dài. Ảnh: Lam Sơn

Phó chủ tịch UBND huyện Hà Trung Nguyễn Xuân Dũng, cho biết vụ tai nạn liên hoàn khiến 21 người bị thương, trong đó có ba bệnh nhân nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật, số còn lại đang được cấp cứu tại các cơ sở y tế ở huyện.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 1 ùn ứ cục bộ. Gần 5h, hiện trường đã được giải tỏa. Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xe khách vỡ phần hông bên lái. Ảnh: Lam Sơn

Lê Hoàng