Tai nạn liên hoàn giữa xe container và 5 xe con

Hà NộiXe container gây tai nạn liên hoàn với 5 ôtô con đi cùng chiều trên cầu vượt đường Nguyễn Văn Linh gây ách tắc giao thông, chiều 5/9.

Khoảng 17h30, xe container biển Hà Nội di chuyển trên cầu vượt đường Nguyễn Văn Linh, đoạn đối diện siêu thị Big C Long Biên thì tông trúng một ôtô, sau đó gây tai nạn liên hoàn cho 4 ôtô con khác.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 5/9. Ảnh: Xuân Hoa

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 cho biết tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, 5 ôtô con bị hư hỏng do bị tông dính vào nhau, chiếm hết lòng đường.

Giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài. Nhiều tài xế cho biết mất hơn một giờ mới đi qua chỗ tắc. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Việt An