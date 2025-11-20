Tai nạn liên hoàn, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu ùn tắc hơn ba tiếng

Nghệ AnChiều 20/11, bốn ôtô va chạm liên hoàn trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu khiến hai tài xế bị thương và tuyến đường ùn tắc hơn ba giờ.

Khoảng 14h, xe khách 16 chỗ biển Hà Nội và xe đầu kéo biển Nghệ An chạy cùng làn phải theo hướng Bắc Nam. Khi đến đoạn qua phường Hoàng Mai, xe khách bất ngờ chuyển sang làn trái, sát dải phân cách cứng, tông vào xe tải nhỏ biển Nghệ An đang chạy cùng chiều. Cùng lúc, xe đầu kéo biển Nghệ An ở làn phải tiếp tục tông thẳng vào ôtô tải biển Thanh Hóa phía trước.

Cú tông liên hoàn tạo khói bụi mù mịt khiến xe khách găm vào đuôi xe tải Nghệ An và kẹp chặt vào dải phân cách bêtông. Xe đầu kéo Nghệ An và xe tải Thanh Hóa lật nghiêng xuống vệ đường. Hai tài xế bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Tai nạn liên hoàn, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu ùn tắc Khoảnh khắc vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, chiều 20/11. Video: Hùng Lê

Tại hiện trường, bốn ôtô hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng ra khắp mặt đường, hơn 10 m tôn hộ lan bị đâm đổ. Sự cố khiến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu ùn tắc trên 3 tiếng.

Lực lượng chức năng phải mở dải phân cách để phân luồng xe về nút giao Quỳnh Mỹ, đồng thời điều xe cẩu di dời các phương tiện gặp nạn. Đến hơn 18h, hiện trường được giải phóng, giao thông thông suốt trở lại.

Đơn vị quản lý cho biết thời điểm xảy ra tai nạn trời nắng, mặt đường khô ráo, hệ thống báo hiệu đầy đủ; nguyên nhân đang được điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hùng Lê

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km, qua Thanh Hóa và Nghệ An, gồm 4 làn xe, tốc độ tối đa 80 km/h. Tuyến không có làn dừng khẩn cấp, chỉ bố trí một số điểm dừng kỹ thuật.

Đức Hùng