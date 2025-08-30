Thứ bảy, 30/8/2025
Tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ở TP HCM

Ôtô chạy trên đường Thống Nhất, phường Tam Thắng (TP Vũng Tàu cũ) va chạm xe máy rồi tông xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, một người bị thương, sáng 30/8.

Gần 6h, người phụ nữ lái ôtô 4 chỗ chạy trên đường Thống Nhất hướng ra Lê Hồng Phong, phường Tam Thắng). Khi đến đoạn giao với hẻm 285 Bình Giã, ôtô va quẹt với xe máy băng sang đường.

Ôtô 4 chỗ hư hỏng phần đầu sau cú tông. Ảnh: Hoài An

Sau đó ôtô tiếp tục lao nhanh tông vào xe bán tải đậu bên đường, khiến phương tiện này bị đẩy lên một đoạn húc vào đuôi ôtô điện phía trước. Thời điểm sự cố trời mưa khá lớn.

Người phụ nữ đi xe máy bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Ôtô 4 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu, hai xe còn lại bị móp, hư hỏng.

Ôtô gây tai nạn liên hoàn ở Vũng Tàu
 
 

Diễn biến vụ tai nạn. Video: Người dân cung cấp

Cảnh sát giao thông giải phóng hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Trường Hà

