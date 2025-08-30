Tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ở TP HCM

Gần 6h, người phụ nữ lái ôtô 4 chỗ chạy trên đường Thống Nhất hướng ra Lê Hồng Phong, phường Tam Thắng). Khi đến đoạn giao với hẻm 285 Bình Giã, ôtô va quẹt với xe máy băng sang đường.

Sau đó ôtô tiếp tục lao nhanh tông vào xe bán tải đậu bên đường, khiến phương tiện này bị đẩy lên một đoạn húc vào đuôi ôtô điện phía trước. Thời điểm sự cố trời mưa khá lớn.

Người phụ nữ đi xe máy bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Ôtô 4 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu, hai xe còn lại bị móp, hư hỏng.