Tai nạn giao thông giảm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Trong bốn ngày nghỉ lễ dịp 2/9, cả nước xảy ra 204 vụ tai nạn giao thông làm 116 người chết, 128 người bị thương, giảm cả ba thông số với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), so với 4 ngày nghỉ dịp Quốc khánh năm ngoái, số vụ tai nạn đã giảm 84, giảm 39 người chết, giảm 76 người bị thương.

CSGT các địa phương đã phát hiện, xử lý hơn 38.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn gần 1.200 trường hợp; hơn 4.460 giấy phép bị trừ điểm; 180 ôtô, 8.830 môtô bị tạm giữ. Trong đó, CSGT đã xử lý vi phạm về nồng độ cồn gần 7.000 trường hợp; vi phạm về tốc độ hơn 9.800 trường hợp.

Lý giải nguyên nhân vẫn còn nhiều vụ tai nạn, Cục CSGT cho rằng nhiều người điều khiển phương tiện ý thức kém, không giữ khoảng cách an toàn và đảm bảo về tốc độ phù hợp với điều kiện đường sá, cầu, hầm chui, thời tiết, nhất là với những người lái xe kinh doanh vận tải (xe tải, xe khách...).

Dòng phương tiện ùn ứ trên đường Trường Sa, Đông Anh. Ảnh: Việt An

Cũng theo Cục CSGT, đợt nghỉ lễ ngành đã bố trí 100% lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phân luồng, chỉ huy điều khiển và dẫn đoàn, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng trong việc duy trì, bảo đảm an ninh trật tự, xử lý ùn tắc giao thông. Hơn 650 cảnh sát từ nhiều tỉnh thành được huy động tới Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9.

Việt An