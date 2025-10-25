Ôtô biến dạng sau cú tông xe tải trên quốc lộ 20

Lâm ĐồngÔtô 5 chỗ chạy hướng Đà Lạt – TP HCM bất ngờ lấn sang làn ngược chiều, tông lật xe tải, song không ai bị thương, chiều 25/10.

Khoảng 15h, ôtô do một người đàn ông cầm lái di chuyển trên quốc lộ 20, đoạn gần bến xe phường B’Lao (TP Bảo Lộc cũ), bất ngờ lấn làn, đâm trực diện vào xe tải chở hàng đông lạnh chạy hướng ngược lại.

Camera ghi cảnh ôtô tông xe tải ở Bảo Lộc Diễn biến tai nạn do camera nhà dân ghi lại. Video: Hoài Thanh

Cú va chạm mạnh khiến đầu ôtô biến dạng, bánh trước và hệ thống cơ gãy rời, kính vỡ văng tung tóe. Xe tải bị lật nghiêng, hư hỏng phần đầu, nằm cách vị trí va chạm hơn 10 m. Rất may, hai tài xế và một người đi cùng chỉ bị xây xát nhẹ. Lúc tai nạn xảy ra, trời không mưa, mặt đường khô ráo.

Vụ việc làm giao thông trên quốc lộ 20 ùn ứ cục bộ. Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an phường B’Lao có mặt điều tiết, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Ôtô 5 chỗ biến dạng phần đầu sau cú tông. Ảnh: Hoài Thanh

Quốc lộ 20 dài hơn 260 km, nối ngã ba Dầu Giây (Đồng Nai) với Đơn Dương (Lâm Đồng), là tuyến huyết mạch vận chuyển khách du lịch và nông sản giữa TP HCM – Đà Lạt, có mật độ xe cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.