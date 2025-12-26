Đèo Bảo Lộc tê liệt sau tai nạn liên hoàn

Lâm ĐồngXe đầu kéo chở alumin đang đổ đèo Bảo Lộc, bất ngờ tông liên tiếp vào hai ôtô và một xe máy, khiến giao thông trên quốc lộ 20 ùn tắc nghiêm trọng, sáng 26/12.

Khoảng 9h10, xe đầu kéo biển số TP HCM chở alumin chạy trên quốc lộ 20, hướng từ Đà Lạt về TP HCM. Khi đổ đèo Bảo Lộc đến khúc cua Tượng đài Đức Mẹ (thuộc xã Đạ Huoai 2), xe bất ngờ, tông vào đuôi ôtô giường nằm không chở khách đang dừng bên đường.

Sau va chạm, ôtô đầu kéo tiếp tục lao qua làn ngược lại, đâm vào xe bồn chở bêtông và một xe máy.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Hoài Thanh

Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, biến dạng. Hai phụ nữ trên xe máy đã kịp nhảy ra ngoài thoát nạn. Ba ôtô liên quan đều hư hỏng nặng, kính văng tung tóe, nằm chắn gần hết mặt đường đèo. Vụ tai nạn khiến đèo Bảo Lộc tê liệt cả hai chiều, dòng xe nối đuôi nhau nằm chờ kéo dài nhiều km.

CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Đạ Huoai 2 có mặt xử lý hiện trường, phân luồng từ xa. Đến 11h, một làn đường được giải phóng, các loại xe có thể di chuyển chậm qua khu vực. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Xe xếp hàng dài trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: Hoài Thanh

Đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20, nối huyện Đạ Huoai và TP Bảo Lộc cũ. Đèo dài chừng 10 km với nhiều khúc cua quanh co, nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn. Đây là tuyến đường quan trọng nối các tỉnh Đông Nam Bộ với Lâm Đồng.

Hoài Thanh - Trường Hà