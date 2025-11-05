Cứu tài xế mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên đèo Bảo Lộc

Lâm ĐồngTai nạn giữa xe container và ôtô tải trên đèo Bảo Lộc khiến một tài xế kẹt cứng trong cabin biến dạng, được xe cẩu và người dân phá cửa giải cứu.

Khoảng 22h ngày 4/11, tài xế Võ Văn Thành lái xe container hướng từ Đà Lạt về TP HCM trên quốc lộ 20. Khi đến đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc xã Đạ Huoai 2, xe bất ngờ lấn sang làn ngược chiều, tông trực diện vào xe tải do anh Cao Hữu Chiến, 26 tuổi, ở Gia Lai, cầm lái đang lên đèo.

Cabin xe container hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Hoài Thanh

Cú tông mạnh khiến cabin hai xe bẹp dúm, biến dạng, tài xế Chiến mắc kẹt bên trong. Một xe cẩu đi ngay phía sau xe tải đã cùng người dân dùng dụng cụ phá cửa, giải cứu anh Chiến sau hơn 15 phút. Hai tài xế được đưa đến Trung tâm Y tế Đạ Huoai cấp cứu trong tình trạng bị thương nhẹ.

Tai nạn khiến thùng container lật nghiêng chắn ngang mặt đường, giao thông trên đèo Bảo Lộc tê liệt nhiều giờ. Đến 1h30 ngày 5/11, hiện trường được giải phóng, giao thông trên đèo thông suốt trở lại.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Mađaguôi, Công an huyện Đạ Huoai và xã Đạ Huoai 2 có mặt điều tiết, phân luồng, đồng thời phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phần đầu ôtô tải biến dạng, tài xế mắc kẹt bên trong. Ảnh: Hoài Thanh

Đèo Bảo Lộc nằm trên quốc lộ 20, nối huyện Đạ Huoai và TP Bảo Lộc. Đèo dài chừng 10 km với nhiều khúc cua quanh co, nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn. Đây là tuyến đường quan trọng nối các tỉnh Đông Nam Bộ với Lâm Đồng.

Hoài Thanh - Trường Hà