Tài khoản chạm MB giúp rút gọn quá trình thanh toán

Tài khoản chạm MB tích hợp trực tiếp với Apple Pay và Google Pay, cho phép thanh toán bằng một cú chạm, rút ngắn quy trình và tăng cường bảo mật thông tin.

Đại diện MBBank cho biết, giải pháp này ra được thiết kế nhằm đơn giản hóa trải nghiệm thanh toán và hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân hiệu quả. Để thực hiện giao dịch, khách hàng chỉ cần đưa điện thoại đến các điểm chấp nhận Apple Pay hoặc Google Pay tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Số tiền được trừ trực tiếp từ tài khoản MB, giúp quá trình thanh toán diễn ra nhanh, gọn và an toàn. Nhờ đó, người dùng có thể chủ động kiểm soát chi tiêu mà không mất nhiều thao tác.

Người dùng chạm để thanh toán hóa đơn. Ảnh: MBBank

Ưu điểm của Tài khoản chạm là người dùng không cần mở app ngân hàng. Chỉ với một thao tác chạm, điện thoại sẽ kết nối và xử lý giao dịch mọi lúc trong vài giây, không giới hạn hạn mức thanh toán. Các thao tác phức tạp khi thanh toán trực tuyến trước đây sẽ được giản lược tối đa, đồng thời khách hàng không cần phải cung cấp thông tin ngân hàng, vì vậy rủi ro bị lộ tài khoản sẽ không còn. Việc thanh toán bằng tính năng này giúp khách hàng tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức.

Nhiều người dùng trẻ đánh giá Tài khoản chạm mang lại sự thuận tiện. Quỳnh Như (28 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết hình thức này rút ngắn thao tác và tăng mức độ an toàn, không cần phải thao tác nhiều bước như nhập mã pin hay quét mã QR như trước đây. Tương tự, Văn Minh (22 tuổi, sinh viên) chia sẻ tính năng giúp quá trình chi tiêu khi du lịch trở nên nhanh và gọn hơn, đồng thời giữ được mức độ bảo mật cao.

Khách hàng chạm điện thoại để thanh toán khi du lịch. Ảnh: MBBank

Theo đại diện MBBank, trong bối cảnh nhiều khách hàng vẫn gặp khó khăn với quy trình thanh toán trực tuyến có nhiều bước kiểm tra, xác minh, Tài khoản chạm tạo thêm lựa chọn đơn giản. Một số người dùng từng lo ngại về rủi ro bảo mật khi thanh toán online cũng cho biết họ cảm thấy an tâm hơn với phương thức này nhờ không phải chia sẻ thông tin thẻ. Ngay sau khi ra mắt, tính năng này hút hơn 500.000 người dùng trẻ và ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 10% chỉ trong vài tháng.

Ngoài sự tiện lợi, Tài khoản chạm còn tạo lớp bảo mật bổ sung khi thẻ vật lý không cần xuất hiện trong giao dịch. Mọi thanh toán đều do chủ tài khoản thực hiện, trong khi số dư được hiển thị rõ ràng trước mỗi giao dịch để người dùng kiểm soát chi tiêu.

Ngoài Tài khoản chạm MB, nhà băng cũng thường xuyên ra mắt các chương trình ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn, nhằm hỗ trợ khách hàng tối đa. Đơn cử là chương trình hoàn tiền 50% cho ba giao dịch đầu tiên trong 10 ngày đầu khi sử dụng Tài khoản chạm. Tính năng này được định hướng trở thành một lựa chọn thanh toán tiện lợi, phù hợp với thói quen chi tiêu nhanh - gọn - an toàn của người dùng di động.

(Nguồn: MBBank)