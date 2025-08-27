Tôi biết chồng cũ còn tình cảm với mình vì anh chưa đi bước nữa

Tôi biết anh còn thương tôi nhưng định kiến xã hội, cộng với sự không ủng hộ của mẹ anh khiến anh chùn bước.

Tôi và chồng cũ 34 tuổi, ly hôn được năm năm do những bất đồng vụn vặt không giải quyết được và làm bố mẹ hai bên đến giờ mích lòng nhau. Mẹ chồng và chị chồng từ lúc ly hôn đến nay không thích tôi vì họ luôn nghĩ con trai họ đúng. Về phần tôi, sau khi ly hôn, tôi đã cố gắng phấn đấu trong cuộc sống để nuôi con và nhờ bố mẹ hỗ trợ rất nhiều. Hiện tôi không giàu nhưng công việc văn phòng ổn định với mức lương 15 triệu mỗi tháng, đất đai và tiền tiết kiệm riêng tổng 5 tỷ đồng (trong đó bố mẹ cho miếng đất hai tỷ).

Tôi thừa nhận việc ly hôn khi xưa 50% do tôi còn trẻ chưa biết cư xử, nóng nảy và không chia sẻ với chồng. Nhưng hiện tại, tôi đã hoàn thiện mình nhiều. Tôi độc lập trong cảm xúc, trong kinh tế nên không phụ thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào. Con trai ở với tôi và rất bám mẹ. Tôi không phải típ phụ nữ lả lơi, vẫn độc thân từ đó đến nay.

Về phía chồng cũ, anh làm lương 18 triệu đồng mỗi tháng, nhưng năm năm rồi, anh vẫn chỉ chu cấp cho con 2,5 triệu mỗi tháng. Anh chia sẻ anh cần tiền để chi tiêu, quan hệ giao tiếp tốn khá nhiều. Tôi không ý kiến gì về số tiền đó vì nếu không có, tôi vẫn nuôi con được. Anh thường xuyên đưa đón thăm nom con, có trách nhiệm với con cái, thỉnh thoảng rủ tôi đi ăn với con. Tôi biết anh vẫn còn tình cảm với tôi nên bao năm nay chưa đi bước nữa.

Anh hay dò hỏi con xem tôi có bạn trai chưa. Khi biết tôi chưa có ai, anh mừng rỡ ra mặt. Có lần con trai ngây thơ hỏi anh "Sao ba không đón hai mẹ con con về nhà ba?", anh đáp "Con với mẹ đâu có muốn về đâu". Tôi biết anh còn thương tôi nhưng định kiến xã hội, cộng với sự không ủng hộ của mẹ anh khiến anh chùn bước. Tôi chả quan tâm mấy vì thật lòng nếu quay lại, tôi sợ lại vì nhà chồng mà mâu thuẫn với nhau. Vì thật sự anh rất thương cha mẹ và anh chị em anh. Nếu họ không ủng hộ, anh cũng chẳng vui vẻ gì.

Còn tôi chẳng cần thiết gì vấn đề đó nhưng nhìn con mong mỏi một gia đình trọn vẹn, tôi thấy mình có lỗi với con, tự hỏi lòng có nên cùng nhau cố gắng lần nữa không? Nói thêm chút về chồng cũ, anh thương vợ con nhưng hơi tính toán tiền bạc, không hòa đồng với gia đình vợ, hay dùng sự im lặng để giải quyết vấn đề mà điều này tôi rất ghét. Tôi có nên cân nhắc quay lại? Xin mọi người cho ý kiến.

Mai Hương