Tai hoạ từ cuộn thép trên xe container

TP HCMThấy chồng bị cuộn thép từ xe đầu kéo rơi trúng trong lúc bán vé số ven đường ở huyện Bình Chánh, chị Lại Thị Cẩm Thu, 41 tuổi, như chết lặng.

Sáng 6/3, chị Thu túc trực cạnh phòng hồi sức tại Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5) chờ đợi tin từ chồng là anh Phạm Văn Lành, 43 tuổi. Một ngày sau khi bị cuộn thép rơi trúng, anh Lành vẫn hôn mê sau ca mổ kéo dài, bị gãy chân trái, xương chậu, tổn thương hậu môn phải nối dây từ bàng quang ra ngoài để bài tiết.

Hai cuộn thép nặng gần 20 tấn rơi trúng người đàn ông bán vé số bên đường Nguyễn Văn Linh, trưa 5/3. Ảnh: Văn Hùng

Vẻ mệt mỏi sau một đêm không ngủ do "ám ảnh lúc chồng bị nạn", chị Thu kể 6h ngày 5/3, hai chồng đứng hai bên làn đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, bán vé số tại ngã tư. Trong khi anh Lành ở ven đường làn xe đầu kéo để mời khách, chị đứng bên cạnh làn ôtô, cách đó 5 m. Khi đèn đỏ, hai vợ chồng cầm xấp vé số vẫy qua lại mời tài xế. Lái xe nào mua sẽ bấm còi để họ tới gần, bán vé số qua cửa sổ ở ghế lái.

Đến trưa, khi anh Linh đứng bên đường bán vé số thì hai cuộn thép từ container rơi xuống trúng người. Thấy chồng nằm bất động bên vũng máu cạnh cuộn thép, chị Thu như chết lặng. Cảnh sát giao thông Tân Túc từ chốt trực cách đó 50 m đã lái xe đặc chủng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo chị Thu, hai vợ chồng mỗi ngày bán được chừng 500 vé số cho thu nhập hơn chục triệu đồng mỗi tháng, vừa đủ đóng tiền trọ, ăn uống và nuôi bố mẹ già ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. "Chồng là thu nhập chính của gia đình, trong khi tôi lại đang mang thai. Bây giờ, tôi không biết xoay xở như thế nào để lo cho ảnh", chị Thu rầu rĩ nói.

Chị Thu túc trực ở Bệnh viện Chợ Rẫy để lo cho chồng, sáng 6/3. Ảnh: Đình Văn

Là người lái xe đầu kéo gây ra sự việc, ông Trương Hoàng Minh, 50 tuổi, cho biết khi xảy ra tai nạn xe chở 2 cuộn thép nặng gần 20 tấn từ Long An về quận 7. Lúc chạy ngã tư Trịnh Quang Nghị - Nguyễn Văn Linh, ông Minh thấy người đàn ông bán vé số từ trong lề đường bước ra ngoài "khoảng 2-3 bước" lúc đèn xanh chuyển đèn vàng. Thấy người gần đầu xe, ông Minh thắng gấp, làm đứt hai sợi dây xích cột cuộc thép sau rơ-moóc.

Theo tài xế, hai cuộn thép trước đó được ông buộc vào rơ-moóc. Để cố định, ông Minh dùng cây gỗ để chêm hai đầu cuộn thép sau đó dùng xích sắt 10 mm siết chặt. "26 năm chạy container tôi rất kỹ khi chở cuộn thép nhưng tai nạn lần này do xui rủi", nam tài xế nói. Sau sự việc, ông Minh vào bệnh viện gom góp số tiền 15 triệu đồng lo một phần viện phí cho nạn nhân.

Ông Trương Hoàng Minh kể lại lúc cuộn thép rơi đè lên người bán vé số

Những năm gần đây, tai nạn liên quan cuộn thép xảy ra rất phổ biến. Năm ngoái, hai cuộn thép trên xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 51 gần cửa ngõ TP HCM bất ngờ đứt dây xích, rơi xuống đường gây tai nạn liên hoàn.

Đầu năm 2020, xe đầu kéo dắt theo rơ-moóc chở cuộn thép nặng khoảng 20 tấn, chạy hướng từ thị xã Thuận An đi thị xã Tân Uyên (Bình Dương), khi đến đoạn qua phường Thái Hòa, dây xích ràng cuộn thép bị đứt. Cuộn thép lao về phía trước đè bẹp cabin xe đầu kéo rồi lăn xuống đường.

Cách đây hơn một năm, ba cuộn thép hàng chục tấn rơi xuống đường, đè trúng một xe tải nhỏ đang dừng đèn đỏ ở quận Bình Tân, khiến một người bị thương.

Cuộn thép trượt từ rơ-moóc đè cabin khiến tài xế tử vong ở giao lộ Nguyễn Văn Linh - Trịnh Quang Nghị, tháng 10/2019. Ảnh: Văn Hoà

Tai hoạ từ cuộn thép trên xe đầu kéo không chỉ ảnh các xe bên cạnh mà còn ập đến với cả chính người cầm lái. Tại chính giao lộ nơi anh Lành gặp nạn từng xảy ra sự cố cuộn thép bị đứt xích theo quán tính lăn về phía trước đè bẹp cabin khiến tài xế tử vong.

Theo ông Lê Văn Thường, Phó chánh Thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải TP.HCM), từ trước đến nay đơn vị chưa xử phạt trường hợp xe container ràng buộc hàng trên xe không chắc chắn khi di chuyển. Bởi lực lượng thanh tra chỉ kiểm tra ở các xe đầu kéo khi dừng tại bến hay trạm cân, còn khi xe chạy trên đường, việc xử lý thuộc thẩm quyền cảnh sát giao thông.

Ông Nguyễn Vũ Hạnh Phúc, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TP HCM, nêu hai nguyên nhân dẫn đến tai nạn do hàng hóa khối lượng lớn được chở trên ôtô bị rơi. Thứ nhất, quá trình xếp dỡ tại cảng, xưởng, tài xế và công nhân bốc dỡ lơ là quy định an toàn. Thứ hai, khi chạy trên đường, tài xế thiếu kinh nghiệm lái xe vận tốc cao đến các khúc cua, đèn đỏ thắng gấp khiến các cuộn thép nặng hàng chục tấn bị xê dịch, đứt dây xích.

Để hạn chế tai nạn từ việc này, Ban An toàn giao thông TP HCM nhiều lần kiến nghị các hiệp hội vận tải hàng hoá chú trọng đến các bước ràng buộc, xích cuộn thép trước khi khởi hành và giảm trọng lượng được phép chở 3-4 như trước đây cuộn thép xuống còn 1-2. Về lâu dài, doanh nghiệp cần đầu tư xe chuyên dụng chở cuộn thép như các nước để đảm bảo an toàn.

Theo Điều 24 Nghị định 100/2019, tài xế bị phạt 2-3 triệu đồng, tước bằng lái 1-3 tháng khi lái xe chở container (kể cả sơmi rơ-moóc) không sử dụng thiết bị để định vị chắc chắn container với xe.

Đình Văn