Tái hiện trung thu xưa trong ngôi đình trăm tuổi ở TP HCM

Từ ngày 23/8, đình Sơn Trà trở thành không gian tái hiện Trung thu xưa, rực rỡ với đủ loại lồng đèn sắc màu hoài cổ.
Các lồng đèn do thành viên của nhóm Khởi Đăng Tác Khí thực hiện trong gần một năm. "Ba năm nay, nhóm tập trung vào việc chế tác nhiều loại lồng đèn cổ truyền để lưu giữ nét văn hóa đang dần mai một, giúp mọi người hiểu hơn về Tết Trung thu của người Việt xưa", Nguyễn Minh Nguyệt, đại diện nhóm cho biết.
Đình Sơn Trà được cộng đồng cư dân gốc Quảng Nam, Đà Nẵng dựng nên từ thập niên 1860. Cũng như nhiều đình làng Nam Bộ khác, đình là nơi thờ Thành Hoàng làng và không gian tín ngưỡng để người dân cầu mong bình an, sung túc và gắn kết cộng đồng.
Vì không còn nhiều tài liệu về lồng đèn xưa nên chị nhóm chỉ có thể phỏng dựng lại sao cho giống nhất thay vì phục chế nguyên bản.
Bộ khung được làm bằng cây trúc vì mềm, dẻo dù giá thành nguyên liệu cao hơn tre. Ưu điểm của lồng đèn làm bằng trúc là để được nhiều năm vẫn giữ được bộ khung dù mối nối có bung ra. Vì bề mặt rồng cong, nhiều chi tiết phức tạp nhất là phần đầu nên những người thợ mất thời gian khoảng ba tháng để hoàn thành. Phần thân và đầu rồng được tách riêng, vận chuyển bằng xe tải.
Cạnh đó là nhiều mẫu lồng đèn khác như Ngư Long Kim Hoa, Lý Ngư Hoá Long, Cự Giải, Hồ Điệp...được trưng bày. Đây đều là những loại lồng đèn truyền thống làm thủ công, được phỏng dựng lại.
Hoạt động thu hút nhiều bạn trẻ tới chụp hình. Mỗi người được tham quan 35 phút, thưởng thức bánh kẹo, uống trà và nghe thuyết trình về trung xưa cùng các hình mẫu lồng đèn.
"Các góc không gian trưng bày về trung thu xưa rất đẹp, giúp em vừa hiểu thêm về văn hóa truyền thống lại có nhiều kiểu ảnh ưng ý", Vũ Thuỵ Khuê, 26 tuổi (thứ hai từ trái sang) cho biết.
Nhóm mất một tuần để sắp đặt các không gian, tạo hiệu ứng đậm nét truyền thống, hoài cổ cho khách "check in".
Chị Hải Yến (33 tuổi) cùng con trai chụp ảnh kỷ niệm bên mô hình con Thiên Cẩu.
Thiên Cẩu thường được dân gian xem là “chó trời”, chuyên ăn mặt trăng và mặt trời, gây ra hiện tượng nguyệt thực hoặc nhật thực. Mỗi khi xảy ra hiện tượng này, người xưa thường đánh trống, gõ nồi niêu xoong chảo để “đuổi Thiên Cẩu”, mong ánh sáng trở lại.
Ở miền Bắc, ngoài các loại đèn truyền thống như đèn ông sao, cá chép, bươm bướm… thì đèn Thiên Cẩu từng xuất hiện như một hình thức gắn với tín ngưỡng dân gian, nhắc nhớ về câu chuyện “chó trời ăn trăng”.
Không gian bên ngoài hội quán đình Sơn Trà. Hoạt động diễn ra 14h-20h30 mỗi ngày, đến hết ngày 12/10.
Quỳnh Trần