Tái hiện trung thu xưa trong ngôi đình trăm tuổi ở TP HCM

Từ ngày 23/8, đình Sơn Trà trở thành không gian tái hiện Trung thu xưa, rực rỡ với đủ loại lồng đèn sắc màu hoài cổ.

Các lồng đèn do thành viên của nhóm Khởi Đăng Tác Khí thực hiện trong gần một năm. "Ba năm nay, nhóm tập trung vào việc chế tác nhiều loại lồng đèn cổ truyền để lưu giữ nét văn hóa đang dần mai một, giúp mọi người hiểu hơn về Tết Trung thu của người Việt xưa", Nguyễn Minh Nguyệt, đại diện nhóm cho biết.

Đình Sơn Trà được cộng đồng cư dân gốc Quảng Nam, Đà Nẵng dựng nên từ thập niên 1860. Cũng như nhiều đình làng Nam Bộ khác, đình là nơi thờ Thành Hoàng làng và không gian tín ngưỡng để người dân cầu mong bình an, sung túc và gắn kết cộng đồng.