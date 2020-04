Tái hiện kiệt tác từ giấy vệ sinh, nước tẩy bồn cầu

Trong hình, Alana Archer, một nhà thiết kế nội thất ở Kelowna, British Columbia đã tái hiện bức tranh "Me and my parrots", của họa sĩ Kahlo. 4 con vẹt như những chú chó bảo vệ cho người nghệ sĩ Mexio trước những đau đớn vì bệnh tật ở tuổi còn rất trẻ. Khi bắt chước, Alana Archer đã đổi 4 chú vẹt bằng chai xịt và các chất tẩy rửa, với màu xanh lá cây tương tự và chỉ mất 10 phút đã hoàn thành.