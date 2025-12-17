Tái hiện đường nét 'hang đá' trong căn hộ 84 m2

Căn hộ 84 m2 tại TP HCM được cải tạo trong 2 tháng với định hướng trở thành không gian sống cá tính, đậm chất riêng của gia chủ. Không gian ban đầu đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Hệ thống điện nước cũ, vật liệu nội thất lỗi thời, khiến không gian ngột ngạt.
Chủ nhân mới mong muốn cải tạo toàn diện căn hộ, với mong muốn có "nơi trở về" đúng nghĩa sau ngày làm việc.
Ban đầu, đội ngũ KTS đưa ra nhiều phương án, nhưng không đáp ứng được kỳ vọng. Ý tưởng cuối cùng được họ đưa ra sau chuyến đi thực địa, mô phỏng cấu trúc của một khe đá ven biển, nơi tĩnh lặng và được bao bọc. Từ đó, căn nhà mang phong cách "hang đá" ra đời.
Dù không theo xu hướng đại chúng, căn hộ vẫn đạt mục tiêu đề ra là tạo nơi sống khép kín, yên tĩnh, giàu tính cá nhân cho gia chủ.
Căn hộ sử dụng màu đen là tông màu chủ đạo, kết hợp các lớp màu xám và xám trắng. Tường nhà được phủ sơn hiệu ứng, sàn sử dụng gạch nhập khẩu, nội thất bằng gỗ sồi tự nhiên và gỗ công nghiệp.
Ngay lối vào, khu vực bàn ăn nằm liền kề hệ tủ trưng bày bộ sưu tập đồ chơi của chủ nhà.
Một trong những điểm nhấn của căn hộ là bàn đảo tích hợp cùng hệ tivi. Bề mặt bàn chạy thẳng từ bếp sang vách tường đặt tivi, giúp tiết kiệm diện tích. Thiết kế này kết hợp vật liệu gỗ tự nhiên, vừa mang yếu tố điêu khắc, vừa đảm bảo công năng.
Phía đối diện là khu vực sofa, được làm nổi bật bởi bức tường trang trí dạng gợn sóng. Tông da nâu của sofa nổi bật trên nền tường sơn hiệu ứng màu xám, tạo cảm giác ấm áp.
Mảng tường trang trí với ánh sáng LED uốn lượn, gợi hình ảnh sóng biển đập vào vách đá, kết nối với cảm hứng chủ đạo của căn hộ.
Không gian bếp sử dụng hệ tủ đen nhám, ốp đá vân trắng mạnh mẽ. Dải đèn hắt chạy dọc mặt bếp tạo điểm nhấn ánh sáng, đồng thời đảm bảo công năng khi sử dụng.
Mặt bàn ăn sử dụng đá đen vân trắng đồng nhất với khu vực bếp. Ghế ăn lưng gỗ, đệm vải màu trung tính và chân kim loại thanh mảnh giúp không gian nhẹ nhàng và hiện đại. Chiếc đèn thả trần dáng mũ rộng tăng thêm yếu tố nghệ thuật cho không gian.
Khu vực làm việc được thiết kế tối giản với gam xám đen chủ đạo, nhấn mạnh tính tĩnh lặng và tập trung. Bàn làm việc sử dụng mặt đá bo cong, kết hợp chân trụ đen tạo hình khối rõ nét.
Hệ giá sách chạy dọc tường tích hợp đèn LED hắt sáng, sắp xếp xen kẽ sách, phụ kiện và vật lưu niệm cá nhân.
Phòng ngủ chính sử dụng gam màu trầm, tường xám xi măng, sàn gỗ sáng màu và hệ ánh sáng gián tiếp để tạo chiều sâu.
Hệ tủ cao kịch trần tích hợp kệ hở trang trí và đèn hắt tạo điểm nhấn. Bức tường đầu giường sử dụng sơn hiệu ứng xám bê tông, kết hợp đầu giường bọc da và chăn ga cùng tông tạo sự liền mạch. Đường đèn âm trần chạy dọc mảng tường trắng đối diện giúp cân bằng ánh sáng cho toàn bộ không gian nghỉ ngơi.
Phòng vệ sinh với mảng tường ốp gạch đứng, kết hợp hệ gương bo góc mềm mại giúp không gian bớt cứng nhắc. Cửa sổ nhỏ phía khu tắm đứng giúp lấy sáng tự nhiên, tăng đối lưu không khí.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: 25 DESIGN
Chủ trì thiết kế: KTS Nguyễn Hoàng Chương