Tái hiện đường nét 'hang đá' trong căn hộ 84 m2

Căn hộ 84 m2 tại TP HCM được cải tạo trong 2 tháng với định hướng trở thành không gian sống cá tính, đậm chất riêng của gia chủ. Không gian ban đầu đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Hệ thống điện nước cũ, vật liệu nội thất lỗi thời, khiến không gian ngột ngạt.

Chủ nhân mới mong muốn cải tạo toàn diện căn hộ, với mong muốn có "nơi trở về" đúng nghĩa sau ngày làm việc.