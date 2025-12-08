Tai đứt lìa được cấy lại sau 5 tháng 'nuôi' trên chân

Trung QuốcSau 5 tháng được cấy ghép và duy trì sự sống dưới lớp da mu bàn chân, chiếc tai trái đứt lìa của nữ công nhân tại Sơn Đông đã trở về đúng vị trí cũ nhờ kỹ thuật vi phẫu phức tạp.

Qilu Evening News ngày 5/12 đưa tin, các bác sĩ Bệnh viện tỉnh Sơn Đông vừa hoàn tất ca phẫu thuật tái tạo dung mạo hiếm gặp này. Trong ngày cắt chỉ, nữ bệnh nhân họ Sun xúc động gọi đây là "cuộc đời thứ hai" và tri ân đội ngũ y tế đã giúp cô tìm lại dũng khí sống sau biến cố.

Tai của Sun được "nuôi dưỡng" tạm thời trên mu bàn chân. Ảnh: Qilu Evening News

Tai nạn lao động xảy ra hồi tháng 4 tại một nhà máy ở Tế Nam. Máy móc cuốn rách mảng lớn da đầu, mặt và cổ của Sun, khiến tai trái đứt lìa hoàn toàn. Bác sĩ Qiu Shenqiang, Phó khoa Vi phẫu, đánh giá tổn thương ở mức "hủy hoại nghiêm trọng" với xương sọ lộ thiên và hệ thống mạch máu quanh tai bị xé nát. Tình trạng này khiến việc nối tai trực tiếp ngay lúc đó trở nên bất khả thi do nguy cơ nhiễm trùng cao.

Thách thức lớn nhất nằm ở việc các mạch máu của chiếc tai dù còn nguyên vẹn nhưng chỉ có đường kính 0,2-0,3 mm, mỏng hơn sợi tóc. Ông Qiu ví von nỗ lực cứu chiếc tai và dung mạo cho bệnh nhân giống như "nhảy múa trên lưỡi dao". Êkíp quyết định áp dụng kỹ thuật "ghép dị vị" (Heterotopic Transplantation), chọn mu bàn chân làm nơi nuôi dưỡng tạm thời. Vùng này sở hữu độ dày, độ đàn hồi da tương thích và hệ thống mạch máu khớp chính xác với tai, đảm bảo nguồn dinh dưỡng ổn định.

Ca vi phẫu nối mạch máu đầu tiên kéo dài 10 giờ dưới kính hiển vi công suất lớn. Đến ngày thứ 5, biến cố xảy ra khi chiếc tai chuyển màu tím sẫm do tắc tĩnh mạch. Các bác sĩ phải can thiệp khẩn cấp bằng liệu pháp trích máu để khôi phục sắc hồng. Suốt 5 tháng sau đó, Sun sống chung với bộ phận cơ thể "ký sinh" ở chân. Cô phải mang giày rộng, di chuyển thận trọng để bảo vệ mạch máu nuôi tai và chờ đợi vùng da đầu hồi phục.

Tháng 10 vừa qua, khi các điều kiện sức khỏe cho phép, giai đoạn phẫu thuật quyết định được tiến hành. Dưới kính hiển vi phóng đại 40 lần, bác sĩ thực hiện các thao tác nối vi mạch và thần kinh siêu nhỏ để đưa chiếc tai về vị trí cũ. Tuần hoàn máu phục hồi tốt, đánh dấu sự thành công của ca ghép tạng tự thân phức tạp.

Cộng đồng mạng Trung Quốc bày tỏ sự kinh ngạc trước bước tiến của y học nước nhà. Nhiều bình luận gọi đây là "phép màu" khi các bác sĩ có thể bảo tồn nguyên vẹn một bộ phận cơ thể tách rời trong thời gian dài như vậy.

Bình Minh (Theo World Journal, HK01, Sinchew)