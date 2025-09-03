Tái dựng vở 'Bức ngôn đồ Đại Việt'

Nghệ sĩ cải lương Quế Trân - đại diện gia tộc Minh Tơ - cùng Võ Minh Lâm, Tú Sương tham gia vở kinh điển "Bức ngôn đồ Đại Việt".

Dự án phối hợp với sân khấu Đại Việt, đạo diễn Hoa Hạ dàn dựng, dịp kỷ niệm 100 năm gia tộc cải lương Minh Tơ ra đời. Hồi tháng 4, đơn vị hợp tác công diễn vở Câu thơ yên ngựa, được khán giả yêu thích.

Quế Trân cho biết trăn trở trên con đường nối tiếp giá trị nghệ thuật của cha - Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tòng (1948-2016). Gần đây, cô và các thành viên trong gia đình quyết định tái dựng nhiều vở kinh điển, mong muốn lưu giữ nét đẹp của nghệ thuật tuồng cổ, đưa bộ môn này đến gần với khán giả trẻ.

Bức ngôn đồ Đại Việt do nghệ sĩ Hà Văn Cầu, Loan Thảo và Thanh Tòng soạn, có nội dung ca ngợi Ngũ hổ tướng của Trần Hưng Đạo trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông, trong đó có danh tướng Nguyễn Địa Lô và con là Nguyễn Phục.

Để khán giả thưởng thức tác phẩm kinh điển, êkíp quyết định dựng trọn vẹn vở dài ba tiếng, chứ không làm trích đoạn. "Khán giả sẽ thấy nhiều nét diễn mới mẻ của các nghệ sĩ tên tuổi", soạn giả Hoàng Song Việt, người phụ trách sân khấu Đại Việt, nói.

Diễn viên Võ Minh Lâm và Quế Trân tại buổi công bố thông tin về tác phẩm, ngày 28/8 ở TP HCM. Ảnh: Tân Cao

Bộ ba Võ Minh Lâm, Quế Trân, Tú Sương hứa hẹn tạo bất ngờ cho khán giả. Nếu công chúng quen Võ Minh Lâm trong hình tượng kép đẹp, thì lần này, anh được giao vai lão Nguyễn Địa Lô - một trong năm tướng tài của Trần Hưng Đạo. Sinh thời, nghệ sĩ Vũ Linh từng nhận vai sau khi nghệ sĩ Thanh Tòng thuyết phục.

Đạo diễn Hoa Hạ nhận xét nhân vật là thử thách với Võ Minh Lâm bởi đòi hỏi chiều sâu nội tâm. Dù thế, chị tin tưởng thế hệ trẻ sẽ thổi "làn gió mới". Võ Minh Lâm nói: "Khi diễn lại vai mà nghệ sĩ Vũ Linh từng rất thành công, tôi áp lực. Vai diễn khó, đòi hỏi tôi phải tập luyện nhiều".

Võ Minh Lâm chia sẻ áp lực tham gia tuồng cổ 'Bức ngôn đồ Đại Việt' Diễn viên Võ Minh Lâm chia sẻ áp lực về vai diễn.

Quế Trân thủ vai Bảo Trâm - vợ tướng Nguyễn Phục, con dâu của Nguyễn Địa Lô. Nghệ sĩ Tú Sương sẽ hóa thân nam nhi, trong vai Nguyễn Phục. "Tôi và chị Quế Trân là chị em cô cậu ruột, lớn lên cùng nhau, có sự thấu hiểu trong cuộc sống lẫn sân khấu, nên dễ trao đổi và ăn ý khi diễn xuất", Tú Sương nói.

Tú Sương nói về tham gia tuồng cổ 'Bức ngôn đồ Đại Việt' Tú Sương nói hạnh phúc khi được giao vai diễn khó. Vở "Bức ngôn đồ Đại Việt" sẽ công diễn suất đầu tiên vào ngày 11/10 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP HCM. Hiện diễn viên, êkíp bước vào giai đoạn định trang, tập luyện.

Vở còn quy tụ dàn diễn viên gồm Điền Trung, Minh Trường, Nhã Thy, Lê Thanh Thảo, Nhã Thy, Kim Ngân, Thanh Sơn, Phạm Vũ Thành, Lâm Minh Nghiêm và Hữu Tài.

Nghệ sĩ hóa trang Công Minh, Yến Phương mất nhiều tháng sưu tầm, đối chiếu tư liệu lịch sử để tái hiện không gian Đại Việt thời Trần, cũng như chuẩn bị trang phục. Âm nhạc sẽ do Nghệ sĩ Ưu tú Minh Tâm phụ trách. Nghệ sĩ Thanh Sơn cho biết phần vũ đạo sẽ kết hợp cổ điển và động tác mạnh mẽ, phù hợp với tính chất sử thi của tác phẩm.

Bài, video: Tân Cao