Tái diễn vở ballet đương đại 'Dó'

Hà Nội''Dó'' - vở ballet cảm hứng từ giấy dó, kết hợp âm nhạc cổ điển châu Âu và văn hóa Việt - trở lại sau hai năm.

Vở sẽ được diễn ở Nhà hát Hồ Gươm, hôm 29/3, do Phan Lương, Vũ Ngọc Khải phụ trách biên đạo, Hương Na Trần là tổng đạo diễn. Tác phẩm quy tụ 20 nghệ sĩ ballet của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam cùng một số tên tuổi, thể hiện nhiều tổ hợp động tác như quăng chài, đặt nơm, gánh nước, cấy lúa vốn quen thuộc trong đời sống của cư dân nông nghiệp.

Dó gồm bốn phần Mùa đông, Mùa thu, Mùa hạ, Mùa xuân, tương ứng các chương hồi là Buộc gió, Lặng gió, Gió mùa, Gió say. Âm nhạc trong vở là phiên bản chuyển soạn từ tổ khúc Bốn mùa của Antonio Vivaldi, do nhà soạn nhạc Max Richter thực hiện.

Trích đoạn trong vở ballet 'Dó' Nhóm nghệ sĩ biểu diễn trích đoạn tại sự kiện giới thiệu sự trở lại của vở ballet ''Dó'' ở Hà Nội, hôm 17/3. Video: Phương Linh

Theo biên đạo múa Vũ Ngọc Khải, lần tái xuất này của Dó có hai điểm mới. Ban tổ chức đầu tư thêm về hình ảnh, ánh sáng sân khấu, tạo ấn tượng với người xem. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của một nghệ sĩ chơi ''sáo tay'', mang đến những âm thanh bằng đôi tay của mình. Ngôn ngữ múa Việt được khai thác sâu hơn, với những chuyển động đương đại kết hợp kỹ thuật ballet cổ điển.

Tổng đạo diễn Hương Na Trần cho biết êkíp chắt lọc từ những hình tượng thuần Việt như chú Tễu, nơm cá, chiếu hoa, quạt xòe, chuyển hóa thành ngôn ngữ múa, mong muốn tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hàn lâm mang đậm dấu ấn Việt.

Chương trình lần đầu công diễn tại Hà Nội hồi tháng 5/2024. Ngày 5-6/7 cùng năm, êkíp giới thiệu tác phẩm với khán giả phía Nam. Theo đội ngũ sáng tạo, Dó không chỉ là một vở biểu diễn mà còn là thử nghiệm trong việc Việt hóa ballet - loại hình nghệ thuật du nhập từ châu Âu. Lý giải cách đặt tên tác phẩm, tổng đạo diễn Hương Na Trần cho biết giấy dó xuất hiện trong nhiều bộ môn nghệ thuật dân gian, thể hiện bản sắc văn hóa Việt, đồng thời là một cách chơi chữ với ''gió'' - tượng trưng cho sự tự do.

