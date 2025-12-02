Tài chính Mirae Asset hỗ trợ vay mua ôtô đến 90%

Tài chính Mirae Asset (Việt Nam) triển khai gói sản phẩm vay mua ôtô với hạn mức đến 15 tỷ đồng, hỗ trợ tối đa 90% giá trị tài sản bảo đảm.

Theo đại diện công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam), sản phẩm áp dụng cho cả xe mới và xe đã qua sử dụng, hướng đến trải nghiệm tín dụng rõ ràng, không bán chéo bảo hiểm. Hạn mức gói vay lên đến 15 tỷ đồng, mang đến khả năng tài trợ linh hoạt cho nhiều mục đích khác nhau. Khách hàng có thể vay đến 90% giá trị xe, lãi suất cố định năm đầu từ 8% một năm, giúp giảm áp lực tài chính khi bắt đầu kế hoạch mua xe.

Sản phẩm áp dụng cho nhiều loại xe như ôtô, xe tải, bán tải, xe khách, xe mới và xe cũ, phù hợp nhu cầu cá nhân lẫn kinh doanh.

Người dùng tìm hiểu về sản phẩm của Tài chính Mirae Asset. Ảnh: Tài chính Mirae Asset

Đại điện công ty nhận định, nhiều người e ngại vay tiêu dùng do lo ngại chi phí phát sinh, đặc biệt là tình trạng buộc mua thêm bảo hiểm khi giải ngân. Khoản vay ôtô thường kéo dài nhiều năm, nếu kèm phụ phí ẩn, tổng chi phí thực sẽ tăng đáng kể.

Hiểu tâm lý đó, Tài chính Mirae Asset xây dựng sản phẩm dựa trên nguyên tắc minh bạch. Khách hàng được cung cấp đầy đủ thông tin, không phát sinh chi phí ẩn, giúp họ dễ dàng lập kế hoạch dòng tiền và tính toán chi phí vay rõ ràng.

Theo Tài chính Mirae Asset, tốc độ xử lý hồ sơ cũng được đơn vị chú trọng. Khách hàng có thể nhận thông báo chấp thuận cho vay nguyên tắc chỉ sau vài phút, từ đó nhanh chóng hoàn tất kế hoạch mua xe, phục vụ nhu cầu đi lại hoặc kinh doanh kịp thời.

Doanh nghiệp còn đánh giá linh hoạt nhiều loại nguồn thu nhập, từ lương, lương hưu đến doanh thu kinh doanh hay cho thuê tài sản, phù hợp với thực tế đa dạng của người Việt. Việc ký hợp đồng trực tuyến qua ứng dụng My Finance giúp giảm giấy tờ, hạn chế sai sót và tiết kiệm thời gian di chuyển.

Nhân viên Tài chính Mirae Asset tư vấn gói vay đến khách hàng. Ảnh: Tài chính Mirae Asset

"Trong bối cảnh tín dụng tiêu dùng mở rộng và nhu cầu vay mua xe ngày càng tăng, việc phát triển gói vay ôtô bài bản, minh bạch đã tạo dấu ấn riêng cho doanh nghiệp, thể hiện cam kết mang đến giải pháp tài chính chuẩn mực, phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng", đại diện Công ty Tài chính Mirae Asset nói.

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10, phân khúc xe thương mại tăng trưởng ổn định thời gian qua, phản ánh nhu cầu đầu tư phương tiện phục vụ kinh doanh thực tế. Các dòng xe như bán tải, 16 chỗ hay tải nhẹ phục vụ thương mại điện tử, vận tải nội địa đều có xu hướng tăng. Nhóm khách hàng này đặc biệt quan tâm đến mô hình tín dụng minh bạch để quản trị chi phí dài hạn.

Trong thời gian tới, những sản phẩm minh bạch như vay ôtô của Tài chính Mirae Asset được kỳ vọng góp phần củng cố niềm tin dài hạn, hỗ trợ thị trường ôtô vận hành hiệu quả hơn.

Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) là thành viên của Tập đoàn Mirae Asset (Hàn Quốc), hoạt động từ năm 2010. Hiện doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho hơn 3 triệu khách hàng, thông qua mạng lưới toàn quốc với hơn 25.000 điểm bán (POS). Trong 15 năm hoạt động, doanh nghiệp theo mục tiêu mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận nguồn vốn an toàn và hợp pháp thông qua việc không ngừng hoàn thiện các sản phẩm cho vay tiêu dùng.

Thái Anh