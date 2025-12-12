Tài chính Mirae Asset cải thiện chất lượng tín dụng

Báo cáo tài chính của Mirae Asset ghi nhận chuyển biến tích cực trong xử lý nợ xấu, cải thiện hiệu quả tín dụng nhờ các giải pháp về nhân sự, quy trình và hỗ trợ khách hàng.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, tỷ lệ nợ xấu của Tài chính Mirae Asset giảm từ 13,49% cuối năm 2024 xuống còn 10,60% vào tháng 10. Công ty dự kiến đạt mục tiêu 10,50% vào cuối năm nay.

Công ty xác định kiểm soát nợ xấu là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với việc hoàn thiện quy trình nội bộ và mô hình quản trị nhân sự. Các khoản vay được phân loại theo mức độ rủi ro dựa trên số ngày quá hạn, lịch sử trả nợ để phân công cho bộ phận chuyên trách phù hợp, giúp từng nhóm khách hàng được theo dõi sát sao, có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Tài chính Mirae Asset ưu tiên các biện pháp hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính, đặc biệt với trường hợp gặp khó khăn bất khả kháng. Doanh nghiệp chủ động tham khảo tư vấn pháp lý khi cần thiết, lựa chọn hướng xử lý phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên và tuân thủ pháp luật. Với các khoản vay không thể thu hồi, công ty thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ để đảm bảo minh bạch và an toàn hoạt động.

Song song đó, Tài chính Mirae Asset nâng cao năng lực đội ngũ bằng việc tuyển chọn nhân sự có kinh nghiệm tài chính, tăng cường truyền thông nội bộ và kiểm toán nội bộ nhằm thống nhất quy trình, đảm bảo tuân thủ trong hoạt động tín dụng.

Văn phòng công ty Tài chính Mirae Asset tại 91 Pasteur, phường Sài Gòn, TP HCM. Ảnh: Mirae Asset

Trong công tác khách hàng, công ty đặt yêu cầu tuân thủ pháp luật và điều kiện vay vốn làm nguyên tắc tiên quyết. Với người vay có thiện chí nhưng gặp khó khăn, công ty áp dụng các giải pháp như miễn giảm lãi phí, cơ cấu nợ hoặc thanh lý hợp đồng đúng thời điểm, giúp khách hàng ổn định tài chính và doanh nghiệp tăng khả năng thu hồi vốn.

Cùng với nỗ lực nội bộ, công ty duy trì phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng trong quản lý, thu hồi nợ và tuân thủ nghiêm quy định về tăng trưởng tín dụng, quản lý tài sản bảo đảm.

Thời gian tới, Tài chính Mirae Asset tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng thông qua tăng cường giám sát khoản vay, đánh giá sát sao khách hàng và tài sản bảo đảm. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ để sàng lọc khách hàng hiệu quả, hướng đến hoạt động tín dụng an toàn, bền vững.

Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) là thành viên của Tập đoàn Mirae Asset (Hàn Quốc), hoạt động từ năm 2010. Hiện doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho hơn 3 triệu khách hàng, thông qua mạng lưới toàn quốc với hơn 25.000 điểm bán (POS). Trong 15 năm hoạt động, doanh nghiệp theo mục tiêu mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận nguồn vốn an toàn và hợp pháp thông qua việc không ngừng hoàn thiện các sản phẩm cho vay tiêu dùng.

Thái Anh