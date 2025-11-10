Tài chính khó khăn, Nissan bán trụ sở

Nhật BảnNỗ lực ổn định tình hình trong giai đoạn khó khăn của Nissan gồm việc bán trụ sở chính ở Yokohama rồi thuê lại chính nơi này.

Nissan cho biết vào ngày 6/11 rằng họ đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 97 tỷ yen (643 triệu USD) về việc bán và thuê lại trụ sở toàn cầu tại Yokohama, Nhật Bản, như một phần trong kế hoạch tái cấu trúc kinh doanh.

Nissan dự kiến ghi nhận khoảng 73,9 tỷ yen thu nhập bất thường từ thỏa thuận này trong năm tài chính hiện tại, kéo dài đến tháng 3/2026.

Nissan cho biết bên mua quyền thụ hưởng quỹ tín thác đối với đất đai và tòa nhà là một tổ chức có tên là MJI Godo Kaisha, và hợp đồng thuê 20 năm là với Mizuho Trust & Banking. Nissan không đề cập số tiền thuê, với lý do bên mua bất động sản không muốn tiết lộ thông tin.

Trụ sở chính của Nissan ở Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: Nikkei

Ban đầu, Nissan chủ yếu tập trung vào việc cắt giảm nhân sự, nhưng hãng cho biết đang "chuyển hướng sang giai đoạn tiếp theo". Điều này sẽ giúp họ tập trung vào các sản phẩm và quan hệ đối tác. Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết, nhưng hãng cho biết có thể kỳ vọng vào việc ra mắt một loạt sản phẩm mới trong suốt năm tài chính 2027.

Trong nửa đầu năm, Nissan công bố khoản lỗ hoạt động 27,7 tỷ yen (181 triệu USD). Điều này xảy ra bất chấp doanh số toàn cầu đạt 1,48 triệu xe và doanh thu ròng hợp nhất đạt 5,6 nghìn tỷ yen (36,6 tỷ USD).

Do những khó khăn, công ty đã hạ dự báo lợi nhuận cả năm tài chính 2025 và dự kiến lỗ hoạt động 275 tỷ yen (1,8 tỷ USD).

Mặc dù có nhiều tin xấu, CEO Nissan, Ivan Espinosa, cho biết: "Kết quả kinh doanh nửa đầu năm của chúng tôi phản ánh những thách thức mà chúng tôi đang phải đối mặt, nhưng chúng khẳng định rằng Nissan đang vững vàng trên con đường phục hồi".

Ông nói thêm rằng hãng đang "tăng tốc hướng tới tương lai - ưu tiên các sản phẩm mới, thị trường trọng điểm và công nghệ đột phá sẽ định hình chương tiếp theo của Nissan".

Mỹ Anh (theo Reuters, Economic Times)