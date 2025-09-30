Mặc cảm vì lương vợ gấp đôi lương tôi

Vợ tôi làm quản lý ở một công ty nước ngoài, lương tháng gần 50 triệu, trong khi tôi làm kỹ sư, lương chỉ khoảng 20 triệu.

Tôi 34 tuổi, vợ 32, cưới nhau được 7 năm và có một con trai đang học lớp một. Trước kia, thu nhập của cả hai không chênh lệch nhiều, nhưng vài năm gần đây vợ tôi làm quản lý ở một công ty nước ngoài, lương tháng gần 50 triệu, trong khi tôi làm kỹ sư, lương chỉ khoảng 20 triệu. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào cô ấy, tôi lo sinh hoạt hàng ngày, phần còn lại đều do vợ gánh vác.

Từ lúc vợ thăng tiến, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi. Trước đây, cô ấy rất hay hỏi ý kiến tôi trước khi mua sắm, đầu tư. Giờ thì nhiều quyết định lớn nhỏ trong nhà, cô ấy tự cân nhắc và nói lại như một thông báo. Ví dụ, việc mua xe mới hay đổi trường cho con, tôi gần như chỉ nghe và gật đầu. Có lúc tôi góp ý, vợ phản ứng: "Anh không phải lo, em tính hết rồi". Tôi biết cô ấy không cố ý hạ thấp, nhưng trong lòng tôi dần sinh ra khoảng cách.

Nhiều khi đi ăn cùng bạn bè, họ hay khen vợ tôi giỏi giang, thành đạt, tôi vừa tự hào vừa thấy chạnh lòng. Vợ ngồi nói chuyện với bạn bè cùng là quản lý, chủ đề xoay quanh đầu tư, du lịch nước ngoài, những thứ tôi ít quan tâm hoặc không đủ khả năng tham gia. Tôi chỉ ngồi yên, lắng nghe, thi thoảng góp vài câu rồi lại rơi vào im lặng. Về nhà, vợ thường bận họp online, nhắn tin trao đổi với đồng nghiệp. Tôi vẫn nấu cơm, dạy con học, dọn dẹp nhà cửa. Nhiều lúc tự an ủi rằng, mình đang làm phần việc khác để cân bằng cuộc sống gia đình nhưng trong sâu thẳm, tôi thấy bản thân bị bỏ lại phía sau.

Chúng tôi vẫn thương nhau, không cãi vã nhiều, nhưng sự gắn kết không còn như trước. Vợ quá bận, lại ít khi dựa dẫm, tìm sự chia sẻ nơi tôi. Vợ chồng cũng ít gần gũi với nhau hơn, do vợ bận việc ngủ muộn hoặc mệt. Còn tôi, dù cố gắng tỏ ra bình thường nhưng trong lòng có mặc cảm, thấy tình cảm nhạt dần. Tôi từng nghĩ yêu thương nhau thì tiền bạc không quan trọng. Nhưng khi thực tế vợ kiếm được nhiều hơn hẳn, mọi thứ lại không bình thường như mình nghĩ. Tôi không chắc tình cảm có còn nguyên vẹn nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn thế này. Là tôi đang suy nghĩ quá nhiều hay sự thực đang có khoảng cách dần hình thành trong mối quan hệ của chúng tôi?

Minh Chí