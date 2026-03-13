Con 3 tháng tuổi, vợ thất nghiệp nhưng chồng cứ học mãi không chịu đi làm

Anh học hết đại học mất sáu năm, đi làm một năm rồi nghỉ, sau đó học thạc sĩ mất ba năm, rồi học tiếng Anh hơn một năm.

Tôi và chồng đều 30 tuổi, kết hôn hai năm và có con nhỏ ba tháng tuổi. Chúng tôi sống ở nhà chồng với cha mẹ và chị gái của anh ở thành phố lớn. Chồng tôi từ nhỏ đến lớn chỉ có đi học dù học không giỏi lắm. Anh học hết đại học ngành Hóa học mất sáu năm, đi làm một năm rồi nghỉ, sau đó học thạc sĩ mất ba năm, rồi học tiếng Anh hơn một năm. Tôi hỏi khi nào anh mới đi làm, anh nói đã đăng ký học bổng Hàn Quốc rồi, nếu đậu tháng mười nhập học tiếp. Anh nói anh học tiến sĩ, có thể mang cả mẹ con tôi theo. Từ giờ đến lúc đó còn hơn nửa năm, anh nói không biết phải làm gì vì nửa năm thì làm được gì, cũng đâu có tích lũy thâm niên như những người làm lâu dài được.

Từ khi mang thai, do sức khỏe hơi yếu nên tôi nghỉ việc văn phòng, không có trợ cấp thai sản. Giờ có đi làm lại, lương cũng 5-6 triệu trong khi con tôi mới chỉ 3 tháng, còn bú mẹ. Mà ở nhà của cha mẹ chồng, cả hai vợ chồng tôi đều thất nghiệp nên ông bà có vẻ không vui khi hàng tháng chị chồng biếu tiền, còn vợ chồng tôi chỉ ăn ngủ thôi. Tôi nói với bố mẹ chồng là chúng tôi có dành dụm một chút nên vẫn đủ xài, nhưng thật ra tôi đã lén bán đi một phần vàng cưới. Nhìn giá vàng lên mà tôi lo lắng không thể mua lại được, sớm muộn gì ông bà cũng mắng. Tôi phải làm sao đây?

Thu Thủy