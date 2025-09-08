Chồng lén chuyển 10 triệu đồng cho em gái anh

Chồng bảo bố mẹ vay tiền em gái lo việc ở nhà, em gái không có nên hỏi anh.

Tôi 32 tuổi, kết hôn được bốn năm, có một con gái. Vợ chồng tôi đều làm công ăn lương, thu nhập vừa đủ chi tiêu và để dành chút ít, chưa có nhà riêng, đang thuê trọ. Từ trước đến nay, chúng tôi thống nhất mọi khoản lớn nhỏ đều bàn bạc trước. Gần đây, tôi tình cờ thấy tin nhắn bill chồng chuyển 10 triệu đồng cho em gái. Họ không nhắn tin mà gọi cho nhau luôn. Số tiền đó không nhỏ với gia đình tôi. Tôi không biết chồng chuyển làm gì và cũng chẳng thấy anh nói gì nên hỏi. Chồng bảo bố mẹ vay tiền em gái lo việc ở nhà, em gái không có nên hỏi anh. Tôi hỏi là vay hay xin? Nếu vay thì bao giờ trả. Anh bảo là anh gửi cho bố mẹ lo việc và không lấy lại, giải thích là sợ tôi nghĩ nhiều nên không nói.

Tôi hiểu giúp đỡ người thân là bình thường, nhưng giấu giếm khiến tôi thấy khó chịu và buồn. Không phải tôi không muốn anh giúp nhà nội, mà tôi muốn được biết và cùng tính toán để không ảnh hưởng tới kế hoạch chung. Từ hôm đó, tôi để ý hơn. Thỉnh thoảng, anh lại rút tiền mặt, nói là tiêu lặt vặt. Tôi bắt đầu nghi ngờ, không rõ anh còn gửi thêm cho nhà nội bao nhiêu. Mỗi lần tôi gợi chuyện hoặc bóng gió, anh lại lảng sang chuyện khác. Cảm giác thiếu minh bạch này khiến tôi khó yên lòng rồi thành ra nghi ngờ, thậm chí ác cảm với nhà nội. Giờ tôi phải làm sao đây? Cứ tình trạng này, tôi thấy mệt mỏi quá. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Thu Quỳnh