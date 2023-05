Tái chế áo phao cũ thành túi đeo

Nhi (21 tuổi) khiếm thính là thợ may chính. Do đơn hàng lớn, ngoài Nhi còn có các phụ nữ ở Làng May Mắn (Trung tâm phúc lợi xã hội tại quận Bình Tân) cũng tham gia may. Để hoàn thiện một chiếc túi đeo hông, Nhi mất khoảng 30 phút. Túi đeo vai lớn hơn, cầu kỳ hơn sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn.