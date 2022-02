Tai biến sau tiêm thuốc tan mỡ vào mặt

TP HCMVài ngày sau khi tiêm một loại thuốc làm tan mỡ để mặt trông thon gọn, người phụ nữ 35 tuổi nổi 7 cục u đỏ trên gương mặt, sưng viêm.

Trước Tết, người này thuê người đến nhà tiêm thuốc tan mỡ vào vùng góc hàm và giữa má; sau Tết tiêm lần thứ hai và không rõ thuốc gì. Vài ngày sau, mặt nổi lên nhiều cục u cứng nằm sâu dưới da, sưng tấy, đau nhức, uống kháng sinh không bớt mới đến viện khám.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thái Vân Thanh, Trưởng Khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, ngày 23/2 khám phát hiện nhiều cục u cứng sưng viêm, nằm rải rác hai bên góc hàm và giữa má bệnh nhân, mỗi cục u đường kính khoảng một cm. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe da, một dạng tai biến sau khi tiêm loại chất "lạ" vào da. Bác sĩ kê thuốc bôi và uống để khắc phục tình trạng sưng viêm, theo dõi thêm để cân nhắc can thiệp phẫu thuật.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nữ 45 tuổi bị hoại tử da ở bắp chân và hông. Một số người khác gặp biến chứng sau khi tiêm thuốc tan mỡ tại đùi, mông và bắp tay...

Bệnh nhân nổi nhiều cục u trên mặt sau khi tiêm tan mỡ. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo bác sĩ Thanh, dịch vụ "làm đẹp tại nhà" chi phí rẻ, chỉ từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng so với giá thực hiện thẩm mỹ ở bệnh viện. Tuy nhiên, dịch vụ "dạo" như vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm với sức khỏe do người thực hiện thẩm mỹ không có chuyên môn, không được cấp phép, sử dụng vật liệu kém chất lượng...

"Ví dụ trường hợp này, phần mỡ giữa má đóng vai trò duy trì sự trẻ hóa cho gương mặt, nếu tiêm thuốc tan mỡ ở vị trí này sẽ khiến mặt có vẻ hốc hác già nua", bác sĩ nói và cho rằng người thực hiện thủ thuật không hiểu đặc điểm này. Ngoài ra, thuốc tiêm tan mỡ chưa được các tổ chức y tế chấp thuận nên không dùng trong can thiệp thẩm mỹ.

Tại cơ sở chuyên khoa thẩm mỹ, khi quyết định dùng các phương pháp giảm mỡ cho khách hàng, bác sĩ phải xem xét đặc trưng cơ thể của mỗi người (về mặt giải phẫu học), như vị trí trông to, mập là do khung xương, phì đại cơ hay mỡ thừa, mới quyết định can thiệp giảm mỡ hay không và chọn phương pháp xử trí phù hợp. Người không có chuyên môn về y tế sẽ không hiểu về giải phẫu học của cơ thể, dễ gây biến chứng khi thực hiện thủ thuật làm đẹp cho người khác.

